Ryan Gosling démystifie les rumeurs de Nova et révèle quel personnage de Marvel il jouerait

Ces dernières semaines, une rumeur a émergé qui place Ryan Gosling comme candidat ferme pour incarner le super-héros galactique de Marvel Nova à l’UCM, un personnage qui aura bientôt sa propre adaptation aux studios Marvel. Désormais, l’acteur lui-même s’est exprimé sur le sujet, démentant cette information bien qu’en révélant une autre des plus intéressantes. À tel point que Ryan Gosling a assuré qu’il serait prêt à être le nouveau Ghost Rider dans l’actuel univers cinématographique Marvel.

Ryan Gosling veut être Ghost Rider

Ainsi, et dans le cadre de la promotion de son dernier film pour Netflix, L’agent invisible, l’acteur a été interviewé par Josh Horowitz, une conférence dans laquelle le sujet de Marvel et les dernières rumeurs de Nova ont été abordés. A tel point que l’acteur a lâché deux exclusivités : que les rumeurs sur Nova étaient complètement fausses et qu’il serait ravi d’incarner Ghost Rider dans le MCU. Presque rien.

« Ryan et moi avons parlé hier des rumeurs de Nova, qu’il a démenties. Mais ce matin, Ryan m’a contacté pour me dire qu’il y a un super-héros qu’il veut jouer… Ghost Rider », a partagé le journaliste sur ses réseaux sociaux.

Après l’interprétation de Nicolas Cage il y a plus d’une décennie, le dernier Ghost Rider en action réelle a replacé l’acteur Gabriel Luna dans le rôle de Ghost Rider après son apparition dans Agents of SHIELD, le tout à travers une nouvelle série dérivée qui a finalement été écartée.

Une telle situation ouvrirait-elle les portes à Ryan Gosling pour être Ghost Rider dans les films ? L’acteur a-t-il lancé un ballon d’essai pour voir si Marvel Studios s’intéresse à l’acteur ? Bien sûr, la communication directe avec Kevin Feige passe par les frères Russo après avoir joué dans son dernier film.

