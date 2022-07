Chris Pratt refuse d’être Indiana Jones à cause d’Harrison Ford

Aussi improbable que cela puisse paraître, Chris Pratt a dit non à un rôle. L’acteur était à l’origine de toutes sortes de rumeurs ces dernières semaines qui le pointaient comme l’héritier d’Harrison Ford à la tête d’Indiana Jones, mais lui-même a voulu se manifester pour écarter cette possibilité :

« Une fois, j’ai lu une citation d’Harrison Ford qui était suffisante pour me faire paniquer à l’idée. C’était quelque chose comme : ‘Quand je mourrai, Indiana Jones mourra.’ Ford ? » si j’accepte le rôle à l’avenir ? » plaisante l’acteur, peu enclin à prendre le relais.

Chris Pratt semble faire allusion à une interview de 2019 dans laquelle Harrison Ford, toujours controversé, a affirmé que « personne d’autre ne sera Indiana Jones ». Dans ce document et avec un ton déterminé, Ford a déclaré à Craig Melvin ce qui suit pour le Today Show : « Tu ne comprends pas? Je suis Indiana Jones. Quand je suis parti, lui aussi. »

Chris Pratt veut révolutionner la voix de Mario

Celui que Chris Pratt donnera vie dans les mois à venir sera Super Mario Bros., l’illustre plombier de Nintendo. Dans une interview pour Variety, l’acteur a assuré qu’il ne fera pas que doubler le personnage, mais mettra à jour la version mythique du héros que Charles Martinet avait fait. « Je l’ai modernisé et mis à jour pour qu’il ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu auparavant dans l’univers de Mario. J’ai travaillé en étroite collaboration avec les réalisateurs pour comprendre comment assembler les pièces et proposer un travail dont nous sommes fiers. . J’ai hâte de voir et d’entendre les gens. »

Le film Super Mario Bros. (cette fois-ci animé, plus d’action en direct) était prévu pour Noël, mais finalement il faudra attendre le 7 avril 2023 pour voir ce que Starlord entend par « mise à jour ». Et ses co-stars, comme Anya Taylor-Joy dans Peach et Jack Black dans Bowser, feront-elles de même ? « Nous avons environ 15 sessions d’enregistrement et 75% du film est terminé », a déclaré Chris Meledandri, le fondateur et PDG d’Illumination, la société de production en charge du film. « Et derrière eux, je peux dire que j’adore l’interprétation de Chris par Mario. »

Source