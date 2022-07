Le Pdg D'unity S'excuse Pour Une Déclaration Controversée

La semaine dernière, l’ancien PDG d’EA et actuel PDG d’Unity, John Riccitiello, a atterri dans l’eau chaude après avoir qualifié les développeurs de « ****ing idiots » pour ne pas avoir conçu leurs jeux autour de systèmes de monétisation. Après avoir subi de vives réactions sur Internet à ce sujet, le PDG s’est maintenant excusé.

Le PDG d’Unity essayait de faire valoir que le freemium est l’avenir du jeu et que les systèmes de monétisation devraient être mis en œuvre le plus tôt possible et construits autour, plutôt que de créer d’abord un jeu, puis de penser à l’aspect économique plus tard. Au cours de l’interview avec Pocket Gamer, Riccitiello a finalement déclaré que les développeurs qui ne préparent pas la monétisation le plus tôt possible sont « certains des plus gros idiots ».

Alors que Riccitiello a d’abord tenté de défendre la déclaration sur Twitter, il a fini par s’excuser, en disant: « Je veux parler à la fois de ce que j’ai dit dans l’interview et de mon tweet de suivi. Je vais commencer par des excuses. Mon choix de mots était grossier. Je suis désolé. Je suis à l’écoute et je ferai mieux.

Il a également ajouté qu’il avait « un grand respect pour les développeurs de jeux » et dit qu’il respecte à la fois les développeurs qui choisissent de créer des jeux pour le débouché créatif, ainsi que ceux qui ont choisi le développement de jeux pour gagner leur vie. Les excuses se terminent par ce qui suit :

«Ce que j’essayais de dire, et que je n’ai clairement pas réussi à dire, c’est qu’il existe de meilleures façons pour les développeurs de jeux d’avoir une lecture précoce de ce que les joueurs pensent de leur jeu. Pour apprendre de leurs retours. Et, si le développeur le souhaite, d’ajuster le jeu en fonction de ces retours. C’est un choix d’écouter et d’agir ou simplement d’écouter. Encore une fois, les deux sont des choix très valables.

Netcost-Security déclare : Unity faisait déjà face à des réactions négatives suite à de récentes acquisitions et à des licenciements d’employés, de sorte que le moment de cette citation était particulièrement médiocre.