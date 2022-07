Fortnite x Dragon Ball : Vegeta confirmé, mode de jeu, skins et plus

Lundi 18 juillet, le patch 21.30 est arrivé sur Fortnite. Comme d’habitude, cette nouvelle mise à jour de contenu a apporté de nouveaux fichiers pour Fortnite Battle Royale, parmi lesquels nous soulignons plusieurs qui nous donnent de nouvelles informations sur la collaboration avec Dragon Ball. Juste en dessous, nous vous indiquons quelles nouvelles données nous avons sur Fortnite x Dragon Ball :

Fortnite x Dragon Ball : nouveau mode de jeu, événement, récompenses et Vegeta confirmé

Comme nous l’avons dit dans le paragraphe d’introduction de cette news, le 18/07/2022 son patch 21.30 est arrivé chez Fortnite, qui a apporté avec lui une multitude de nouveaux fichiers. Parmi ces fichiers, nous avons plusieurs noms de code « Stamina », qui est le nom de code utilisé dans le système de fichiers Fortnite pour la collaboration avec Dragon Ball.

Parmi ces nouveaux fichiers, nous avons, par exemple, des références au fait qu’il y aura un événement Dragon Ball à Fortnite avec ses propres récompenses et même un mode de jeu ; On ne sait toujours pas ce qu’ils seront ni en quoi consistera ce mode.

Un autre fait intéressant est que nous savons que des fuites précédentes, quatre skins Dragon Ball arriveront à Fortnite. L’un d’eux sera Goku, c’est évident. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer que Vegeta sera un autre des skins grâce au fait que dans les nouveaux fichiers ajoutés avec le patch Fortnite 21.30, il y a des textures d’un deltaplane qui est la capsule que le Saiyan a utilisée dans le manga et l’anime pour voyager dans l’espace .

Le nom de code de Vegeta dans le système de fichiers Fortnite est « StaminaVigor ». Ou, en d’autres termes, « Vigor » est Vegeta dans les fichiers Fortnite, et le slogan « Stamina » est un préfixe couramment utilisé par Epic Games dans la nomenclature des éléments au niveau du fichier pour établir à quel ensemble ils appartiennent (tous les éléments Dragon Ball utilisent le nom de code « Endurance »).

Ce sont toutes les nouvelles informations que nous avons recueillies sur Dragon Ball dans Fortnite; On vous rappelle que cette collaboration arriverait fin août 2022. Nos paris sur les skins choisis seraient Goku, Adult Gohan, Adult Trunks/Future Trunks et Vegeta (maintenant on sait que ça viendra).

