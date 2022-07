Les showrunners de Mme Marvel ne savaient rien de la scène post-générique : « On n’a pas tourné ça »

Mme Marvel, la dernière série Marvel Studios diffusée sur Disney+, a pris fin mercredi dernier après un développement irrégulier, bien qu’ouvrant les portes à de grands événements qui se dérouleront prochainement à l’UCM. Et l’une de ces grandes révélations concerne la scène post-générique de la série, dont ses showrunners Adil El Arbi et Bilall Fallah -et réalisateurs du premier et du dernier épisode- ne savaient rien. Cela a été assuré par les mêmes cinéastes dans une interview avec Slash Film, montrant leur étonnement et leur enthousiasme pour cela. Nous avertissons des spoilers sur la fin de Mme Marvel à partir du paragraphe suivant.

« On n’a pas tourné ça »

Ainsi, comme les fans de Marvel le savent déjà, dans la scène post-crédits de Mme Marvel, Captain Marvel (Brie Larson) apparaît par surprise après avoir échangé contre Kamala dans sa propre chambre. Carol Danvers est totalement surprise et s’enfuit donnant lieu à ce que l’on peut voir dans le prochain film Les Merveilles, mettant en vedette les deux personnages avec Monica Rambeau. Eh bien, selon les showrunners de la série, ils n’avaient aucune idée de cette scène.

« On n’a pas tourné ça. Nia DaCosta réalise The Marvels, et elle a tourné cette scène sans savoir que ce serait post-générique. Nous l’avons découvert lorsque nous retouchions la couleur; du coup, après le générique, on a vu la scène. Cela nous a époustouflé. On s’est dit ‘Oh merde !’ » racontent les deux cinéastes.

Après avoir vu la scène dans la salle de montage, les showrunners ont cherché des réponses auprès des responsables de Marvel Studios, tombant nez à nez avec le secret de Kevin Feige, directeur de la société : « Des questions se sont posées. Nous avons demandé à Kevin Feige, mais il nous a répondu : « Non, restez fidèle à la série ». Acceptez-le tel qu’il est. Tout ce qui va au-delà de la série, vous n’avez pas à le savoir », démontrant une fois de plus comment le MCU fonctionne dans les coulisses, où les secrets sont gardés sous clé.

Source | film slash