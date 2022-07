EA abandonne « BioWare Points » et rend les DLC Mass Effect et Dragon Age gratuits

Au tout début de Dragon Age et Mass Effect, EA vendait une monnaie virtuelle connue sous le nom de « BioWare Points », que les clients pouvaient ensuite utiliser pour obtenir des DLC pour Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Maintenant, EA retire la monnaie virtuelle obsolète et les DLC seront disponibles gratuitement.

Les points BioWare seront interrompus le 11 octobre, a révélé EA dans un e-mail aux clients qui ont encore des points BioWare liés à leur compte EA/Origin. Après cette date, les points BioWare ne seront plus disponibles, mais les DLC resteront en place avec l’étiquette de prix supprimée.

Les DLC pour Dragon Age : Origins, Dragon Age 2, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 sont concernés. Avec la disparition des points BioWare, tous ces DLC seront désormais disponibles gratuitement sur PC via Origin. Il y a cependant une exception : les packs multijoueurs Mass Effect 3 ne seront pas disponibles gratuitement via Origin. Au lieu de cela, vous devrez acquérir les packs dans le jeu en utilisant la monnaie du jeu pouvant être gagnée.

La décision d’EA de donner des DLC gratuitement est rafraîchissante face aux récents mouvements d’Ubisoft, dans lesquels plusieurs jeux ont été retirés de la liste et un certain nombre de DLC ne sont plus accessibles, même à ceux qui les ont achetés.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Si vous possédez les versions originales des jeux Mass Effect sur PC ou des jeux Dragon Age, cela vaut peut-être la peine de charger Origin pour réclamer les DLC.