Nouveaux chapitres de mangas et premières d’animes (du 18 au 24 juillet) : One Piece revient, Dragon Ball Super, Chainsaw…

Une oasis au milieu du désert ! Si la semaine dernière nous nous plaignions du manque de nouveautés estivales et nous vous recommandions de dépoussiérer les pochettes de votre collection pour les revoir et avoir de quoi lire, c’est tout le contraire. Le secteur est en effervescence dans les prochains jours avec le retour de One Piece (attention car il y a un nouveau message d’Oda sur la fin) et le retour de séries aussi importantes que Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen ou encore Monster. Sans oublier que Chainsaw Man part 2 est déjà en cours et en vitesse de croisière. Nous allons tout revoir, tout ce qui sortira sur Manga Plus et Crunchyroll du 18 au 24 juillet.

Chainsaw Man partie 2 chapitre 99

Chapitre 99 du manga Chainsaw Man

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 19 juillet à 17h00 (heure locale française)

dandadan chapitre 65

Chapitre 65 du manga Dandadan

Le chapitre sera publié le lundi 18 juillet à 17h00 (heure locale française)

dragon ball super chapitre 86

Chapitre 86 du manga Dragon Ball Super

Le chapitre sera publié le mercredi 20 juillet à 17h00 (heure locale française)

Jujutsu Kaisen Chapitre 191

Chapitre 191 du manga Jujutsu Kaisen

Le chapitre sera publié le lundi 18 juillet à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 14 de la toxine du mariage

Chapitre 14 du manga Marriagetoxin

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le mardi 19 juillet à 17h00 (heure locale française)

Monstre #8 chapitre 67

Monstre manga chapitre 67 #8

Le chapitre sera publié le jeudi 21 juillet à 17h00 (heure locale française)

One Piece chapitre 1054

Chapitre 1054 du manga One Piece

Le chapitre sera publié le dimanche 24 juillet à 17h00 (heure locale française)

Spy x Family chapitre 65

Spy x Famille manga chapitre 65

Le chapitre sera publié le dimanche 24 juillet à 17h00 (heure locale française)

Toi et moi sommes des opposés polaires chapitre 10

Toi et moi sommes Polar Opposites manga chapitre 10

Le chapitre sera publié le dimanche 24 juillet à 17h00 (heure locale française)

AoAshi épisode 16

Ao Ashi animé épisode 16

Le chapitre sera publié le samedi 23 juillet à 14h00 (heure locale française)

Boruto : Naruto Next Generations épisode 259

Boruto animé épisode 259

Le chapitre sera publié le dimanche 24 juillet à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 17

Kingdom anime saison 4 épisode 17

Le chapitre sera publié le samedi 23 juillet à 20h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1026