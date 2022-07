Fall Guys répond aux achats accidentels dans la boutique officielle : il y aura des remboursements pour tout le monde

Plus de 70 utilisateurs ont signalé sur Reddit que le store Fall Guys leur facturait des articles skins avant même de les acheter. Normalement, un écran apparaît demandant aux utilisateurs de confirmer l’achat, mais en raison de l’erreur, le paiement est effectué avant de vérifier le processus. De plus, les utilisateurs se sont plaints de ne pas avoir été remboursés.

Le compte officiel du jeu vidéo sur Twitter a admis les problèmes à la fois sur les réseaux sociaux et dans un communiqué envoyé aux médias : « Ce qui se passe dans le jeu n’est pas intentionnel et nous le réparons. La réponse du service client n’a pas été acceptable et nous proposerons une indemnisation à toutes les personnes concernées », ont-ils réagi auprès de VGC.

Remboursement pour tous

Dans les réseaux sociaux, ils ont expliqué avoir écouté les commentaires des joueurs concernant les « achats accidentels », pour lesquels ils se sont excusés et ont promis de les modifier. « Nous améliorons la conception de notre store pour éviter cela. « Tous les remboursements demandés le 21 juin 2022 seront effectués jusqu’à ce que nous améliorions le store. » Enfin, ils donneront à chacun le skin Grandis.

Fall Guys : Free for all est une relance du jeu vidéo Mediatonic, qui est passé au modèle free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions). Le titre, initialement mis en vente sur PS4 et PC (Steam), a été étendu et peut également être joué sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Epic Games Store et Nintendo Switch. Depuis son retour gratuit, les joueurs ont pu profiter de nouvelles épreuves lors de la première saison du Battle Pass.

Avec l’achat de Mediatonic par Epic Games, la société a décidé de supprimer Fall Guys de Steam. Il s’agit donc d’une exclusivité Epic Games Store en compatible.

Source | Médiatonique, VGC