Les Sims 4 vous permettront de choisir l’orientation sexuelle des Sims

Loin de mourir, le jeu vétéran d’EA et Maxis continue d’ajouter des options, des fonctionnalités et du contenu. À partir de fin juillet, les joueurs auront la possibilité de choisir l’orientation sexuelle de leurs Sims, une nouvelle fonctionnalité qui sera mise en œuvre via une mise à jour gratuite du jeu de base.

Dans un communiqué de presse, Electronic Arts a précisé que l’option se trouve dans le mode Créer un Sim, qui permettra aux personnages de « faire l’expérience de l’attirance pour d’autres Sims de différentes manières »: par le même sexe différent ou par des interactions avec d’autres Sims. heures supplémentaires. De plus, il sera possible de ressentir une attirance physique mais pas romantique (et inversement) ou de ne pas percevoir d’attirance du tout.

Le menu pour sélectionner l’orientation sexuelle des Sims.

L’inclusion, l’une des caractéristiques des Sims

L’entreprise nord-américaine défend que « l’inclusion est l’un des piliers des Sims depuis le lancement de la saga il y a 22 ans ». Par conséquent, l’équipe derrière le projet ajoute cette fonctionnalité « avec fierté » et comme une nouvelle façon de représenter le monde réel et l’interaction des êtres humains eux-mêmes avec des expériences réelles. « L’équipe des Sims comprend que l’orientation sexuelle est vitale, complexe et inhérente à la façon dont les gens vivent le monde et trouvent une communauté. »

Maxis a collaboré avec les associations à but non lucratif It Gets Better et GLAAD pour mettre en œuvre cette fonctionnalité de la manière la plus correcte possible.

Les Sims 4 sont disponibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. La prochaine extension payante s’appelle High School Years et sera mise en vente le 28 juillet. Nos jeunes Sims iront à l’école et vivront de nouvelles aventures à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, tout en participant à toutes sortes d’activités. Vous pouvez lire tous les détails sur ce lien.

