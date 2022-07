La situation de Cyberpunk 2077 fait des ravages sur le CDPR : il perd plus de 75 % de sa valeur marchande

Crash majeur de CD Projekt Red.Le studio polonais, également créateur de The Witcher 3 : Wild Hunt, a subi une détérioration importante depuis le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077, mis en vente fin 2020. Selon Business Insider Pologne , l’entreprise avait une valeur de 40 000 millions de zlotys (environ 8 000 millions d’euros), alors qu’aujourd’hui elle est tombée à 10 000 millions (un peu plus de 2 000 millions d’euros).

Avec une baisse aussi prononcée, qui dépasse 75 %, la société opère actuellement avec des chiffres similaires à ceux de 2017. Ainsi, ce n’est plus la société de jeux vidéo la plus précieuse de Pologne. Techland, le studio derrière Dying Light 2 : Stay Human, a repris le flambeau, mais il est important de noter que les chiffres ne sont pas publics. Paul Biznesu quantifie cependant sa valeur à environ 10 560 millions de stolis.

Cyberpunk 2007, un lancement plein de problèmes

Se bâtir une réputation n’est pas chose aisée dans l’industrie du jeu vidéo ; le maintenir est encore plus compliqué. Dans le cas de CD Projekt RED, le développeur était très apprécié par la communauté des joueurs, car ils étaient très proches des joueurs avec The Witcher 3. Cela a changé en 2020, lorsque Cyberpunk 2077 est arrivé dans les stores et les utilisateurs ont découvert que le titre entraînait de nombreux problèmes. , en particulier dans les systèmes de génération précédente.

Les efforts de CD Projekt RED se sont depuis concentrés sur la correction des bugs, le peaufinage du produit et la sortie définitive des versions natives pour PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Ceci fait, le gros du studio travaille sur la première extension payante. Cyberpunk 2077 est également disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.

Le développement d’un nouveau The Witcher est également en cours.

Source | Business Insider (via VGC)