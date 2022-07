Bungie est désormais officiellement un studio PlayStation

Sony et Bungie nous ont tous surpris plus tôt cette année avec une annonce de fusion. Sony a cherché à acquérir Bungie et son IP phare, Destiny, dans le cadre d’un accord de 3,6 milliards de dollars. Quelques mois plus tard, l’accord est officiellement conclu.

Depuis vendredi soir, Bungie fait désormais officiellement partie de la famille PlayStation, donnant à Sony la pleine propriété du studio. L’acquisition a été surprenante pour une raison clé, Bungie était un studio Xbox et était responsable de la plus grande franchise Xbox – Halo.

Bungie s’est séparé de Microsoft pour travailler sur Destiny, qui a été publié pour la première fois par Activision. Après la sortie de Destiny 2, Bungie s’est séparé d’Activision et est devenu indépendant, permettant à l’entreprise d’essayer différentes méthodes pour déchiffrer la formule de service en direct. Aujourd’hui, Destiny 2 est l’un des meilleurs exemples d’un jeu « en direct » bien fait.

Désormais membre de l’équipe PlayStation, Sony cherchera à utiliser l’expertise de Bungie pour aider avec les futurs jeux de service en direct. Cependant, en dehors de cela, Bungie restera apparemment autonome, alors ne vous attendez pas à des changements majeurs dans la façon dont Bungie met à jour Destiny 2 ou révèle le contenu futur. Bungie a également déclaré que Destiny resterait un jeu multi-plateforme et multi-play.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Le seul changement majeur que j’espère vraiment dans Destiny 2 est l’introduction de l’achat croisé, mais c’est quelque chose que je doute que Sony accepte. Récemment, j’ai broyé le nouveau contenu saisonnier, et c’est frustrant d’échanger entre PC et console, car je ne possède pas chaque élément de contenu sur les deux plates-formes, ce qui indique que sur Xbox, je suis bloqué sur une partie du contenu que je peux jouer sur PC et vice versa. Cela crée une expérience désordonnée que je pense que Bungie doit prendre en considération à un moment donné.