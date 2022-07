Cristinini avoue : "Je ne ressens plus le même jeu de rôle"

Ces dernières semaines ont été chargées pour Cristinini, qui après la présentation de La Soirée de l’An 2 a dû faire face aux critiques sur les réseaux sociaux en raison de sa participation au doublage de DC : League of Superpets. Désormais, plus sereine, la populaire streameuse catalane s’est montrée honnête, assurant que, malgré ses talents de jeu de rôle, elle n’en profite plus comme avant.

« Je n’ai plus le même enthousiasme et je ne m’amuse plus autant qu’avant », a déclaré Cristinini, qui va même jusqu’à dire qu’il se sent mieux depuis que le jeu de rôle a pris une place plus secondaire dans son contenu. « Je suis tellement à l’aise d’aller à mon bal, vraiment. Il y a des choses que je n’ai pas envie de gérer. »

« La même vieille bêtise. Ensuite, il y a des discussions, tout le monde se bat, les railleries… Je suis tellement à l’aise de jouer à Summoner’s Rift que je n’en ai pas envie », a déclaré Cristinini, qui en avait assez de la toxicité dans pratiquement tous les forums , réseaux sociaux et autres il y a quelques semaines, lorsque, comme nous l’avons dit précédemment, les critiques pleuvaient sur lui pour, soi-disant, intrusion ouvrière.

Son doublage dans DC : League of Super Pets

« Peu importe à quel point je travaille dur, les années d’entraînement, à quel point j’essaie … Même si vous prouvez des choses tous les jours, cela n’a pas d’importance du tout », a-t-il alors déclaré sur Twitter. « Ils n’arrêtent pas de vous rabaisser, de vous insulter et de parler de votre vie comme s’ils la connaissaient. Je suis déjà fatigué. Je n’en peux plus ».

Heureusement, Cristinini a également reçu un support à ce sujet, mais malgré sa formation en doublage et sa vaste expérience en voix off et en communication, Warner Bros a supprimé les tweets annonçant sa participation. En fait, à ce jour, il n’a pas été confirmé à 100% qu’on compte toujours sur elle pour le doublage de DC : League of Superpets.