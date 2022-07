Inscryption, l’une des surprises du passé 2021, confirme son arrivée sur PS4 et PS5

L’un des jeux les plus surprenants de l’année écoulée 2021, qui a même remporté le prix occasionnel lors de certains galas de récompense -GOTY aux GDC Awards- a confirmé son arrivée sur PS4 et PS5, avec une date de sortie spécifique. Ainsi, nous pouvons nous assurer que le jeu de cartes particulier Inscryption sera disponible sur les deux consoles le 30 août.

« L’incomparable Inscryption arrive sur PS4 et PS5 à la fin du mois prochain et est disponible en précommande dès maintenant ! », a déclaré Devolver Digital sur Twitter. « Plus tôt, nous avons dit que cela arriverait ce mois-ci, ce qui était une mauvaise décision totale. »

Cela peut être confirmé sur la page du jeu dans le PS Store, ce qui nous permet également d’entrevoir le prix auquel il arrivera sur les deux consoles : 19,99 euros, avec une remise de 10 % si nous sommes abonnés au PS Plus, ce qui le laisserait en 17.99.

Redonner surprend toujours

« Inscryption est un jeu de cartes, une odyssée d’un noir d’encre qui mêle deck-building roguelike, énigmes de style salle d’évasion et horreur psychologique dans un shake infusé de gore. Mais plus sombres encore sont les secrets inscrits dans les cartes… », dit sa description officielle. Et c’est que comme nous l’avons déjà dit, Inscryption a été une agréable surprise l’année dernière, devenant l’un des jeux les plus originaux que nous ayons appréciés en 2021.

Lancée au mois d’octobre exactement, sa proposition singulière combinant un jeu de cartes roguelike et une mécanique similaire à celle de l’escape room a su conquérir une multitude de joueurs, atteignant désormais ceux des consoles PlayStation, insistons-nous, le 30 août.