Keanu Reeves prêt à jouer "un batman plus âgé"

Après s’être habillé en noir pour jouer Neo et John Wick, Keanu Reeves s’est mis à la place de l’un des personnages les plus assortis de couleur de l’histoire du cinéma, mais probablement pas comme il l’aurait souhaité. Et c’est que Reeves exprime Batman dans la version originale de DC: League of Superpets, bien qu’il se porte volontaire pour incarner le Dark Knight à l’avenir.

Reeves a avoué dans une interview qu’il serait ravi de se mettre à la place d’un Bruce Wayne en chair et en os si l’occasion se présentait. « Ça a toujours été un rêve », dit-il. « Mais Pattinson a Batman maintenant et il va très bien. »

Dans le skin d’un vieux Wayne

Mais qui sait ce que l’avenir nous réserve… « Peut-être une autre fois, peut-être quand ils auront besoin d’un Batman plus âgé », dit Reeves. Cependant, il ne serait pas le seul à prendre en compte si jamais une version mature de Wayne était envisagée, puisque Josh Brolin parlait à l’époque de la possibilité, ayant même été testé pour la possibilité.

Pendant ce temps, Keanu Reeves a quelques mois devant lui avec beaucoup de travail. D’une part, il participera à l’adaptation télévisée d’El Diablo en la Ciudad Blanca, qui raconte l’histoire de HH Holmes, considéré comme le premier tueur en série aux États-Unis, même s’il n’a pas transpiré s’il le jouera, ou au contraire, il le fera avec l’autre personnage principal de la série. Et bien sûr, John Wick 4 est en préparation, sans oublier un hypothétique caméo ou encore une participation plus pertinente à Ballerine, le spin-off de Wick avec Ana de Armas.

Source : RBC