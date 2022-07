Stray nous présente Murtaugh, le chat adopté qui a inspiré les créateurs du jeu

Stray ouvre le 19 juillet sur PC, PS5 et PS4 (inclus dans PS Plus Extra et Premium). La aventura de ciencia ficción desarrollada por Blue Twelve Studios y editada por Annapurna Interactive ha llamado la atención de los jugadores por varias cosas, pero hay una que destaca sobre las demás: su protagonista, bautizado como “el gato cyberpunk” desde que se anunció el projet.

Ce que nous ne savions pas, c’est que le protagoniste s’inspire d’un chat errant que les membres de l’étude ont décidé d’adopter dans un geste de bonne foi. PlayStation l’a présenté en société, il s’appelle Murtaugh – dans les bureaux on l’appelle aussi « The Boss » – et avant d’être accueilli par les co-fondateurs de l’équipe, il a déambulé dans les rues de Montpellier (France). Vous pouvez maintenant l’accueillir.

aventure de chat cyberpunk

Chez Netcost nous avons eu l’occasion d’assister à la présentation de Stray, et nous vous avons dit que « c’est un titre très attractif visuellement. Avec des néons éclairant la ville et différentes zones à explorer, le monde cyberpunk qu’ils proposent est vraiment attrayant et intéressant. Graphiquement, il promet d’être au niveau d’un titre de nouvelle génération et en fait, ils ont également confirmé qu’en cas de jeu sur une console de nouvelle génération, nous pourrons profiter des fonctions DuaSense telles que sa vibration haptique et son propre son sentir le ronronnement du chaton » .

Comme vous le savez bien, les chats font partie des animaux les plus aimés des humains. Et le titre de Blue Twelve Studios a suscité beaucoup d’intérêt de la part de la communauté grâce, en partie, à son adorable protagoniste. A tel point que la société Travel Cats a conçu une série d’accessoires pour chats aux motifs du jeu, tels que des harnais et des sacs à dos. Vous pouvez les rencontrer et les réserver sur ce lien.

Stray ouvre le mardi 19 juillet prochain et sera inclus dès son lancement dans les services PS Plus Extra et Premium. Son inclusion dans le catalogue sera accompagnée d’autres titres populaires tels que Final Fantasy VII Remake Integrade, Marvel’s Avengers et bien d’autres. Dans cet article, vous avez la liste complète, ainsi que les modèles d’abonnement et toutes les informations sur le nouveau PS Plus.

Source | Playstation Kingdom-Uni