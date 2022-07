Ghost of Tsushima met à jour ses ventes et confirme son succès ; Sucker Punch le célèbre avec des statistiques très curieuses

Ghost of Tsushima aura deux ans sur le marché demain, et si l’on peut mettre une chose au clair, c’est que le jeu a été un véritable succès commercial. Sucker Punch a confirmé que pas plus et pas moins de 9,73 millions d’exemplaires ont été vendus. L’aventure mettant en vedette Jin Sakai a fait ses débuts exclusivement sur PS4, et a ensuite reçu une version Director’s Cut également sur PS5, dans laquelle l’extension Iki Island a été ajoutée. Pour célébrer la bonne nouvelle, ses créateurs ont partagé une série de statistiques très intéressantes.

540,8 millions de duels 1v1

998,5 millions de matchs

75,18 millions de renards caressés

78 millions de clichés pris en mode photo

6437,4 millions d’années galopant à cheval

91,4 millions de missions jouées en coop (Legends)

94,76 millions de visites aux sources chaudes

Ghost of Tsushima: les chemins de l’honneur

Dans notre analyse (8,5 sur 10), nous avons dit qu’à une époque où chaque jour qui passe est plus difficile à surprendre dans le genre open world, « Ghost of Tsushima est un grand titre, plein de moments visuels à retenir et avec un système de combat bien planifié qui remplit plus que décemment son rôle de grande production”Vous pouvez lire l’article complet sur le lien suivant.

Le film est au four

Ghost of Tsushima présentera un film d’action en direct réalisé par Takashi Doscher (A Fighting Dance, Still, Only). Pour le moment, il n’y a pas trop de détails sur l’intrigue ou sur une éventuelle fenêtre de lancement; Dosher a été franc en déclarant qu’ils prendront « le temps qu’il faudra pour que les choses se passent bien ».

Ghost of Tsushima est disponible sur PS5 et PS4. Nous vous proposons également notre guide complet, avec lequel vous pouvez obtenir 100% dans le jeu.

Source | ventouse coup de poing Twitter