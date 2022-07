Assassin’s Creed et les 5 paramètres que nous aimerions voir dans les futurs nouveaux jeux

En septembre prochain, l’avenir de la saga des assassins sera dévoilé. Assassin’s Creed Valhalla clôturera son histoire à la fin de l’année avec un DLC gratuit qui servira d’épilogue à l’histoire d’Eivor, le guerrier viking qui choisit l’Angleterre du IXe siècle comme nouvelle patrie. Rien n’est officiellement connu sur le nouveau jeu, bien qu’un éventuel cadre aztèque ait récemment fait l’objet de rumeurs. Jason Schreier, journaliste pour Bloomberg, a pesé pour le nier. Du moins selon ses sources, la prochaine aventure se déroulera à Bagdad.

Dans les lignes suivantes, nous allons passer en revue certains des paramètres que nous aimerions voir à l’avenir. Bagdad étant le plus plausible, nous l’avons inclus dans la liste. Remarque : La vidéo sous ces lignes est ancienne, mais elle nous rappelle que nous avons fait un exercice de réflexion similaire il y a quelques années.

Bagdad, celle qui sonne le plus

Il est important de noter qu’à ce jour, il n’y a toujours pas de confirmation officielle que le prochain Assassin’s Creed, connu en code sous le nom de Rift, aura lieu à Bagdad, la capitale de l’actuel Irak. La ville, fondée au VIIIe siècle à proximité des ruines de la mythique Babylone, sera le lieu choisi si les fuites se confirment. Ce que l’on sait officieusement, c’est qu’Ubisoft préparait une nouvelle extension pour Assassin’s Creed Valhalla, mais étant donné que le développement du prochain gros volet -Assassin’s Creed Infinity- en est encore à ses balbutiements, les Français devaient combler des lacunes dans le calendrier.

Le projet qui est né en tant que DLC est devenu un titre indépendant, toujours selon les sources de Bloomberg. Ce sera un jeu à plus petite échelle et plus furtif, avec un protagoniste que nous avons déjà rencontré à Valhalla, l’Assassin Basim Ibn Ishaq. Ce personnage était membre de la Confrérie du califat abbasside, l’empire qui a établi Bagdad comme capitale.

Basim dans Assassin’s Creed Valhalla.

Le Japon féodal toujours répandu (ou désiré)

Au fil de toutes ces années, il semble qu’un décor apparaisse toujours dans les bassins : celui du Japon féodal. Jusqu’à présent, Ubisoft s’est rendu dans d’autres territoires de l’Est comme l’Inde ou la Chine, mais dans les deux cas cela s’est fait dans des jeux vidéo dérivés, loin de la saga principale. Le temps passe et les Français ont opté pour d’autres lieux et cultures, fuyant peut-être un peu ce que les gens attendent. De plus, la sortie de Ghost of Tsushima a partiellement comblé le vide dans les jeux vidéo de samouraï en monde ouvert.

Mais Ghost of Tsushima ne possède pas l’une des richesses d’Assassin’s Creed : son lore, la part de science-fiction qui entoure le récit. Dans l’univers de cette saga, la mythologie se confond avec les origines de la civilisation, qui pour certains est la religion. Les dieux sont en fait Isu, une espèce primitive qui a créé l’humanité et s’est ensuite éteinte. Pouvez-vous imaginer le contexte que la mythologie japonaise fournirait ? Certains commérages parlent d’Infinity voyageant au Japon, mais c’est ce qu’ils sont, les commérages d’aujourd’hui…

Oeuvre officielle au décor oriental (Chine).

L’France, de nombreuses histoires à choisir

La figure d’El Cid Campeador a été mythifiée et est devenue un personnage fictif au sein d’une légende très différente du personnage historique. Approfondir la figure représentée dans El Cantar del Mío Cid et d’autres œuvres artistiques reviendrait à dessiner un portrait totalement déformé. Et pourtant, cet épisode et bien d’autres pourraient très bien rentrer dans la formule d’Assassin’s Creed. Les options sont larges et variées : de de France wisigothique à l’arrivée des musulmans, en via la monarchie hispanique ou l’empire où le soleil ne se couche jamais.

L’Inquisition espagnole est donnée en exemple comme l’une des plus terrifiantes du monde chrétien, même si elle n’était pas pire que celle pratiquée dans les autres pays environnants. Il se trouve qu’il y a eu une campagne de diffamation similaire à celle menée avec la grippe espagnole, qui n’est même pas originaire d’France. Pour cette raison, Ubisoft doit effectuer le travail de documentation pertinent afin de ne pas tomber dans les sujets les plus courants.

Le film Assassin’s Creed se déroule en France.

Rome républicaine avant ou après Jules César

C’est vrai, Rome n’est pas un décor très original car elle a déjà été présente dans plusieurs épisodes principaux d’Assassin’s Creed. On l’a vue d’abord dans Assassin’s Creed : Brotherhood, en pleine Renaissance, puis dans Assassin’s Creed Origins. Ce dernier se déroule en Égypte, lorsque Gaius Julius Caesar tirait encore les ficelles de la République romaine. Bien qu’il s’agisse d’un moment historique fascinant, il a été raconté à de nombreuses reprises et dans différents médias. Que diriez-vous d’une autre approche ?

L’histoire de Rome est riche et merveilleuse depuis sa conception comme une légende, celle de Remulo, Remus et le loup du Capitole. Bien avant César, les débuts de Rome en tant que monarchie ont à peine été évoqués dans la fiction. Des siècles plus tard, Gaius Marius et l’ambitieux Lucius Cornelius Sulla ont gouverné la république en tant que consuls et ont joué un rôle crucial dans le cours de l’histoire. Et dans la Rome impériale ? Tout le monde est frappé par des noms comme Caligula, Néron ou Héliogabale, tous des empereurs extravagants adonnés aux plaisirs les plus libidineux. La chute de Rome aux mains des soi-disant barbares est un autre chapitre qui mériterait d’être revu.

Rome dans Assassin’s Creed Origins.

Monde en guerre : l’Allemagne nazie

Dans l’une des sections jouables d’Assassin’s Creed Unity, le jeu se déroulant à l’époque de la Révolution française, les joueurs ont un aperçu du futur. En 1945, Paris est occupé par les nazis. Des chars dans les rues, des zeppelins dans le ciel et la Tour Eiffel en arrière-plan. L’objectif est de gravir ce monument alors que le feu et les balles menacent de détruire tout ce qui bouge.

La Seconde Guerre mondiale n’a pas été abordée en tant que jeu indépendant dans la saga Assassin’s Creed, à l’exception d’épisodes comme celui que nous avons mentionné ci-dessus. Pour certains, c’est peut-être trop proche du monde contemporain, mais cette fois peut être très intéressant pour la saga, puisqu’Ubisoft devrait repenser le gameplay et le système de combat pour l’adapter à un monde qui se battait avec de puissantes armes à feu et de l’artillerie. D’autre part, d’un point de vue historique, la recréation des villes, l’ascension et la chute du régime nazi et l’intrahistoire de l’univers des assassins et des templiers présenteraient certainement un grand attrait.