La fin de One Piece approche et Oda envoie un dernier message qui vous dresse les cheveux sur la tête

Une semaine. Il reste exactement une semaine pour le retour de One Piece. Le manga a connu la plus longue pause de son histoire le 19 juin, et il n’y a pas eu un seul chapitre depuis. Du jamais vu en 25 ans d’histoire. 25 ans qu’il accomplira justement à son retour, puisque l’histoire de Luffy a commencé le 22 juillet 1997. Et loin de se contenter de ça, son auteur, Eiichiro Oda, a confirmé avant sa pause que « la saga finale » commencera à son retour. « . Nous avons passé quatre semaines à ramper sur les murs à cette idée, mais l’attente est terminée. Et juste avant les retrouvailles, Oda a tenu à adresser un second message à la communauté :

« Quand j’étais enfant, je pensais à quel point j’aimerais dessiner un manga avec la meilleure étape de fin de tous les temps. Maintenant, je me demande si je suis à la hauteur de la tâche. Il nous reste peu de Wano et tous les préparatifs sont terminés. Il a m’a pris 25 ans ! ! Mais c’est aussi bien si vous voulez commencer à lire à partir de ce point. À partir de maintenant, ce ne sera que… One Piece ! Je dessinerai tous les mystères de ce monde que j’ai cachés. Il sera Soyez super intéressant ! S’il vous plaît, attachez vos yeux ! Ceintures ! Et restez avec moi un peu plus longtemps ! »

Combien reste-t-il de One Piece ?

Bien qu’Oda ait utilisé le terme « arc final » pour désigner ce qui est à venir, il s’agit très probablement d’une saga plutôt que d’un arc narratif. Les sagas en couvrent plusieurs et il y a trop de sujets à couvrir pour qu’il s’agisse d’un simple arc (Shanks, le père de Luffy, la visite à Laugh Tale, les affrontements avec le gouvernement mondial et Blackbeard, etc.). S’il s’agit comme on dit d’une saga, il pourrait encore y avoir One Piece pendant un moment. Le dernier, celui des Quatre Empereurs, a duré huit ans et couvre des parcelles aussi anciennes et importantes que celles de l’île de Zou, Whole Cake Island et Wano.

En tout cas, et en attendant son retour (ici on vous dit quand il quitte One Piece chapitre 1054), il n’y a pas de meilleur moment pour regarder le passé, le présent et le futur des Chapeaux de Paille et se réjouir qu’Oda nous ait permis d’être un nakama plus, un membre de l’équipage. Ces jours-ci nous nous sommes penchés sur le passé en passant en revue comment regarder One Piece dans l’ordre, le présent avec des reportages où l’on analysait les nouvelles récompenses ou les derniers ennemis de Luffy, et le futur en prédisant les 5 retrouvailles qui vont nous faire pleurer avant la fin de l’histoire . Une fois tout cela fait, il ne reste plus qu’à se plier aux desseins de l’auteur et à boucler sa ceinture.

Es-tu prêt?