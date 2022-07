A Plague Tale: Requiem ne viendra que sur PS5 et Xbox Series car ils permettent "des choses auparavant impossibles"

Les protagonistes d’un des grands dormeurs de la génération passée vont nous faire vivre une nouvelle aventure très prochainement, et c’est qu’Amicia et Hugo seront de retour avec A Plague Tale : Requiem dans quelques mois seulement. Cependant, précisément cette nouvelle histoire de ces deux frères n’atteindra pas PlayStation 4 ou Xbox One, ce qu’Asobo Studios a justifié en assurant que les nouvelles consoles « permettent des choses qui étaient auparavant impossibles ».

C’est ce qu’a assuré l’étude française dans une interview au magazine Edge. Selon eux, les progrès sont à la fois techniques et jouables, ce qui se reflétera même dans la version pour Nintendo Switch, même s’il convient de rappeler qu’il s’agira d’une version cloud, c’est-à-dire qu’elle sera jouée en streaming.

Asobo fait un pas en avant avec les nouvelles consoles

« Dans Innocence, il y avait des parties qui pouvaient ressembler à du théâtre à cause des limitations techniques », commence par expliquer Kevin Choteau, réalisateur du jeu. « Pour Requiem, nous avons pu voir l’horizon beaucoup plus loin. Quand nous écrivons, cela nous permet d’envisager des séquences qui étaient auparavant impossibles, comme des poursuites avec des centaines de milliers de rats, ou des lieux qui évoluent dynamiquement en fonction de l’histoire et des événements. . » « .

A Plague Tale : Requiem sera la suite directe de A Plague Tale : Innocence, le titre sorti en 2019. Comme nous l’avons souligné précédemment, il a mérité d’être considéré comme l’une des grandes surprises de ces dernières années, grâce à un appel d’offres à la hauteur Quelle histoire cruelle de deux frères essayant de faire face à la mort de leurs parents dans un environnement ravagé par la guerre et la peste propagée par une peste de milliers de rats. Son gameplay particulier, axé sur la furtivité et les énigmes basées sur l’environnement, a fait le reste pour compléter un jeu hautement recommandé.

A Plague Tale: Requiem arrivera le 18 octobre sur PS5, Xbox Series -directement sur Game Pass dès le « day one »- et PC.

Source : Mp1st