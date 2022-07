Stray aura sa propre ligne d’accessoires pour chats

À la fin de ce mois, l’un des indies les plus attendus du reste de 2022 arrive, Stray, qui le fera également en format physique grâce aux gens de Meridiem Games. Être joué par un chat aide, évidemment, mais l’éditeur Annapurna Interactive est l’un des plus réputés en matière de titres indépendants, avec Devolver Digital, avec lequel il a mérité le droit de figurer parmi les grandes sorties du mois. À tel point, en fait, qu’elle le fera accompagnée de sa propre ligne de produits pour nos compagnons félins.

Ainsi, la société Travel Cats, en collaboration avec Annapurna elle-même, a spécifiquement créé un harnais pour la marche, avec un design totalement calqué sur celui porté par le protagoniste de Stray. Mais si notre chat est particulièrement indiscipliné, la meilleure alternative est le sac à dos, qui a un design tout à fait spectaculaire, il faut le dire, et qui supporte un poids allant jusqu’à 11 kilos, pouvant transporter même l’animal le plus gros. En fait, le design est antérieur à Travel Cats, avec le surnom de The Fat Cat -El Gato Gordo-, auquel ils ont ajouté les couleurs du jeu vidéo Blue Twelve Studios.

Malheureusement, nous ne pouvons pas encore parler du prix des deux produits. Bien que la réservation des deux soit déjà ouverte, le coût reste à déterminer.

Premier jour sur PlayStation Plus Premium

Stray aura l’honneur d’être le premier jeu à atteindre le niveau le plus élevé de PlayStation Plus, le niveau Peemium, dès le jour de son lancement. De cette façon, Sony indique très clairement que bien que ce soit une pratique qu’il ne réalisera pas avec les grandes exclusivités en charge de PlayStation Studios -comme le prochain God of War: Ragnarok-, c’est une mesure qui sera portée ponctuellement avec certaines sorties. Avec quoi, les abonnés PS Plus Premium pourront profiter de Stray le jour même de son arrivée en store.

Mais si nous sommes des romantiques du format physique, comme nous l’avons déjà dit, Meridiem Games apportera à notre pays une édition disque qui comprendra également six cartes d’illustrations en couleur, même si nous devrons attendre le 20 septembre pour voir cette édition en espagnol stores. .

Stray arrivera sur PS4, PS5 et PC le mardi 19 juillet prochain.