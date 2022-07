EA propose gratuitement de nombreux DLC issus de sagas telles que Mass Effect ou Dragon Age

Electronic Arts a l’intention d’appliquer des changements importants à sa plateforme de jeux vidéo Origin pour PC. À tel point que les jours de la monnaie virtuelle BioWare Points sont comptés et c’est pourquoi elle ne peut plus être acquise ou utilisée via ledit service. Et la première réaction à ce nouveau mouvement commercial est que de nombreux DLC de sagas célèbres du studio comme Mass Effect ou Dragon Age deviennent gratuits via ladite plateforme. Une série de DLC pour des jeux tels que Dragon Age : Origins, Dragon Age II, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 qui jusqu’à présent ne pouvaient être achetés que via ladite monnaie virtuelle, seront désormais proposés entièrement gratuitement.

Au revoir les points BioWare ; salut les dlc gratuits

Ainsi, les principaux DLC de ces quatre jeux vidéo deviendront gratuits via Origin à l’exception des packs multijoueurs Mass Effect 3, qui peuvent être achetés avec des points BioWare jusqu’au retrait complet de la devise le 11 octobre 2022. À compter de cette date, les packages multijoueurs du célèbre RPG d’action spatial ne peuvent être échangés qu’avec des crédits obtenus dans le jeu vidéo lui-même.

En revanche, et comme le souligne BioWare, les devises Crystal et Platinum des autres titres du studio ne seront pas affectées par cette nouvelle mesure, qui ne serait ajustée qu’aux points BioWare précités. Une occasion unique d’étendre considérablement nos jeux BioWare sur Origin avec pas mal d’extensions.

Rappelons qu’au début du mois de juin dernier, BioWare dévoilait le titre définitif du quatrième opus de Dragon Age, qui s’intitulera Dragon Age : Dreadwolf, toujours sans date de sortie. D’autre part, nous avons déjà la première bande-annonce de la nouvelle série animée Dragon Age, connue sous le nom de Dragon Age : Absolution.

Source | diatribe de jeu