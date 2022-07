Voici Razer Stream Controller, un nouveau tout-en-un pour les streamers et les créateurs de contenu

Razer, la marque bien connue d’accessoires et d’appareils de jeu, vient de présenter un nouveau tout-en-un spécialement conçu pour les streamers et les créateurs de contenu. Il s’agit du Razer Stream Controller, un nouveau centre multimédia avec un accès direct aux commandes multitâches et une grande variété de fonctions disponibles via son écran tactile, ses six molettes et ses huit boutons entièrement personnalisables.

Centre multimédia pour les créateurs de contenu

Ainsi, les créateurs et streamers d’aujourd’hui ont besoin d’une grande variété de commandes multimédia avec lesquelles personnaliser leur contenu. Razer Stream Controller répond aux besoins avancés de tout streamer grâce à ses différentes entrées, telles que 12 touches haptiques situées sur son écran central ainsi que différentes commandes supplémentaires des deux côtés. Tout cela entièrement personnalisable grâce à Loupedeck, qui permet même de faire varier la réponse haptique de l’écran.

Les 6 cadrans analogiques situés de chaque côté de l’écran vous permettent de régler différents niveaux audio de manière confortable et directe, tandis que les 8 boutons inférieurs et programmables vous permettent de basculer entre les espaces de travail et d’activer d’autres commandes. D’autre part, Razer et Loupedeck se sont associés pour offrir un marché complet pour le nouvel appareil, avec d’innombrables applications, profils et packs d’icônes afin que chaque créateur de contenu puisse trouver sa configuration idéale.

Le nouveau Razer Stream Controller sera disponible à la fin de cette année 2022 au prix de 269,99 euros sur le site officiel de Razer.

Nous vous laissons avec ses principales caractéristiques techniques :

Configuration système requise : macOS X 10.14 (et versions ultérieures), systèmes Windows 10, logiciel Loupedeck

Taille : 151 x 101,5 x 30,2 mm

Poids : 210 g (contrôleur de diffusion uniquement), 216 g (avec équerre amovible)

Interface : 12 boutons tactiles LCD, 2 écrans LCD latéraux, 6 cadrans multifonctions, 8 boutons multifonctions

Connectivité : câble USB Type-A vers USB Type-C de 2 mètres

Contenu de la boîte : Razer Streaming Controller, câble USB Type-A vers USB Type-C de 2 mètres, station d’accueil amovible

Source | Razer