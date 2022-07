Final Fantasy XVI n’a pas de monde ouvert car « il faudrait 15 ans pour le faire » ; son producteur explique certaines décisions de conception

Final Fantasy XVI est l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années. Il arrivera dans le courant de l’été 2023 sur PS5 et de Square Enix, ils continuent de révéler quelques détails sur le projet. A cette occasion, le producteur du titre Naoki Yoshida a expliqué dans le magazine Famitsu certaines des décisions qui ont été prises en cours de route, notamment en ce qui concerne l’absence de monde ouvert.

« Il est impossible de créer une histoire globale dans un monde ouvert »

Selon les mots de Yoshida, le haut niveau d’ambition du studio à l’approche du projet peut être apprécié : « la production, le son, le drame, la synchronisation des dialogues… tout cela a été combiné pour créer la meilleure expérience de jeu possibles », explique-t-il. Cependant, le renoncement au monde ouvert est quelque chose qui a surpris une partie de la communauté. Un élément qui « ne rentrerait pas » dans ce que les responsables du titre avaient proposé, selon le créatif.

De plus, il réfléchit également sur la capacité du studio à faire quelque chose comme ça, puisque « après avoir considéré ces points clés, je pense qu’il est pratiquement impossible de tout demander », auquel il ajoute qu' »avec une période de développement d’environ 15 ans, nous aurions pu avoir l’opportunité de relever le défi de faire un monde ouvert, même si en termes de coûts et de temps, il est presque impossible de créer une histoire globale dans un tel monde.

Final Fantasy XVI est une exclusivité temporaire sur PS5, et sa date de sortie est prévue pour l’été 2023. Dans le synopsis officiel, on peut lire ce qui suit : « les cristaux mères, amas cristallins qui ornent la terre de Valisthea de leur éclat, bénissent avec l’éther les nations qui le composent. Grâce à cela, ses habitants peuvent faire de la magie et profiter d’une vie de prospérité et d’abondance. Pendant des générations, une paix tendue a régné parmi les grandes puissances qui se sont développées autour des Cristaux Mères ; cependant, cette période de prospérité et d’harmonie diplomatique prend fin avec l’arrivée des terres stygiennes.

Source | Famitsu ; via VGC