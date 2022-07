Un joueur atteint le nombre maximum d’heures jouées dans Elden Ring, et le chiffre est vertigineux

Elden Ring est arrivé sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One le 25 février. Autrement dit, 4 mois et 19 jours se sont écoulés. Il n’est pas surprenant que les utilisateurs passent beaucoup de temps à tirer le meilleur parti d’un titre From Software, car nous avons vu des cas de nombreux joueurs qui ont investi des centaines d’heures et plusieurs jeux dans Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, entre autres. Mais le record atteint par l’utilisateur de Reddit JayzRebellion nous a laissé sans voix : rien de plus et rien de moins que 999 heures, 59 minutes et 59 secondes de jeu.

En effet, le compteur de jeu ne supporte plus et a été bloqué. Les statistiques que nous pouvons clarifier suggèrent que cet utilisateur a consacré environ 7,2 heures par jour depuis l’arrivée d’Elden Ring dans les stores jusqu’à aujourd’hui. Ou ce qui revient au même : plus de 215 heures par mois. Votre personnage a atteint le niveau 648. Vous n’aurez certainement aucun mal à battre Malenia ! On se demande s’il aura décidé de continuer à jouer au même rythme.

Guide de l’Elden Ring

