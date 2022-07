Valve amène également SteamOS à rivaliser avec les systèmes de jeu portables

De nombreuses entreprises ont cherché à ouvrir le marché des jeux portables avec des PC de jeu portables, mais personne n’a eu autant de succès que Valve avec le Steam Deck. La popularité du Deck est en partie due à Steam OS et à tout le travail que Valve a fait du côté logiciel pour créer une plate-forme qui fonctionne bien. Désormais, la concurrence pourrait bénéficier du travail de Valve ici, car il semble que SteamOS se dirigera également vers des systèmes de jeu portables concurrents.

Valve prévoit également d’optimiser SteamOS pour les systèmes autres que Deck, selon GPD (via VideoCardz), une société qui fabrique son propre appareil de jeu portable – le GPD Win Max 2. Actuellement, Valve optimise SteamOS pour le processeur Ryzen 7 6800U, qui est utilisé dans un certain nombre d’appareils portables.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Win Max 2, il s’agit de la dernière console portable annoncée par GPD. Dotée du processeur Intel Core i7-1260P (LPDDR5-5200) ou AMD Ryzen 7 6800U (LPDDR5-6400), la console portable fonctionne sous Windows 11 Home. De plus, il contient un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1600p, deux emplacements M.2 (un occupé par un SSD de 1/2 To), jusqu’à 32 Go de mémoire, un module 4G LTE, quatre haut-parleurs, la prise en charge de Thunderbolt 4 et USB4, module sans fil prenant en charge Wi-Fi 6 et BT 5.2 et une batterie de 67Wh.

Le prix de GPD Win Max 2 varie en fonction de son matériel. Il commence à 899 $ pour les 50 premières unités sur Indiegogo avec le Ryzen 7 6800U, 16 Go de RAM, 128 Go de SSD, et monte jusqu’à 1459 $ (prix de détail) pour la variante Ryzen 7 6800U avec 32 Go de RAM et un SSD de 2 To.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : La première fois, Valve a tenté de dépasser Windows avec des « PC de jeu pour le salon », mais le concept Steam Machine et la vision originale de SteamOS ont ensuite été abandonnés. Maintenant, avec le Steam Deck et la nouvelle version remaniée de Steam OS, Valve peut enfin réaliser son rêve initial, avec de nombreux fabricants d’appareils créant du matériel à différents prix pour offrir des options aux consommateurs, mais tous exécutant le logiciel Valve.