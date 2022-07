Pourquoi avez-vous quitté sTaXx Karmaland 5 après le « day one » ?

Karmaland 5 tourne depuis un peu plus de deux jours, mais il a déjà la moitié de la communauté qui monte dans les murs et tout cela grâce à sTaXx, l’un des invités vedettes de cette édition. Après le tournoi Call of Duty d’IlloJuan il y a quelques mois, où sTaXx et Willyrex se sont retrouvés après des années à s’éviter, les deux créateurs semblaient avoir enterré la hache de guerre et étaient prêts à se revoir dans des séries comme Karmaland, mais… est-ce vrai ? Et jusqu’à quel point ? Car c’est comme si le streamer avait quitté le serveur en seulement 48 heures.

À la fin du premier épisode de Karmaland, le personnage de sTaXx a été kidnappé par des extraterrestres et ils l’ont sorti du monde de Minecraft et l’ont emmené dans l’espace. Tout semblait faire partie du rôle, mais sTaXx n’est pas ressorti après plusieurs chapitres et ses followers craignent que ce ne soit définitif. « Je ne retournerai pas au Karmaland », a lui-même commenté sTaXx sur sa chaîne. « Ceux des OVNIS m’ont dit qu’ils allaient me quitter dans une autre série. Ils ne savent pas laquelle. Ils hésitent et en y réfléchissant ils m’ont laissé lancer du Contre ».

Un autre membre de la série, Alexby, s’est exprimé dans les mêmes termes. « On a peu dit qu’il avait quitté Karmaland. Allez, pas qu’il soit parti, mais que son histoire se termine ici. Je ne sais pas s’il va revenir, les gars. » En tout cas, ils semblent tous les deux le dire avec un sourire sur leurs visages et il semble que tout cela fait partie du rôle et une excuse très intelligente pour sTaXx pour diffuser d’autres choses pendant que la série se déroule (comme Counter Strike : Global Offensive , sa spécialité actuelle). Touchons du bois pour qu’il en soit ainsi.

Et après Karmaland 5 vient TortillaLand 2

« Eh bien, tout comme nous l’avons fait exactement l’année dernière à cette époque, nous en annoncerons un (ou deux si je suis à la hausse) par jour jusqu’à ce que nous nous rapprochions de la date de lancement. » Avec ces mots, le compte Twitter officiel de TortillaLand a rompu son silence il y a quelques jours. L’autre grande série Minecraft s’est justifiée de cette manière afin qu’elle ne semble pas être en concurrence avec Karmaland et a commencé à confirmer ses streamers et sa date de sortie.

Après avoir annoncé les premiers grands noms de TortillaLand 2, le community manager top secret de TortillaLand (personne ne sait encore qui est Auron) a finalement révélé que TortillaLand 2 ouvrira ses portes le 14 août. La série prendra le relais de Karmaland pratiquement lorsqu’elle se terminera.