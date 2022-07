Genshin Impact continue sa séquence en tant que jeu le plus discuté sur Twitter

Tout au long de l’année, Twitter suit les discussions sur les jeux vidéo qui se déroulent sur sa plateforme. L’année dernière, le réseau social a annoncé que Genshin Impact était le jeu le plus tweeté de toute l’année 2021. 6 mois après le début de 2022 et le titre gratuit continue son règne au sommet.

Aller sur leur blog, Twitter a donné aux fans de jeux un aperçu des discussions qui se déroulaient sur leur plate-forme, révélant que sur plus de 1,5 milliard de Tweets liés au jeu, « Genshin Impact est resté au sommet des classements des jeux vidéo les plus tweetés dans le monde, après avoir remporté le titre en 2021. Et tout le monde activité quotidienne préférée, Wordle, a pris le pas. 2 place.

La liste complète des 10 meilleurs pour le premier semestre 2022 est la suivante :

Genshin Impact Wordle Étoiles de l’Ensemble ! Final Fantasy Projet Sekai Légendes Apex Anneau d’Elden Destin/Grand Ordre Valorant LA légende de Zelda

Bien que cette liste partage de nombreuses similitudes avec les jeux les plus discutés de l’année dernièreil y a eu des changements intéressants, avec des titres tels que Minecraft, Fortnite et Animal Crossing : New Horizons ne faisant pas partie du top 10 de cette année.

Bien sûr, nous ne sommes qu’à la moitié de l’année, et avec des gros frappeurs tels que God of War Ragnarok et Splatoon 3 toujours en route, la liste des 10 meilleurs peut sembler complètement différente à la fin de 2022. Nous devrons attendre et voir .

