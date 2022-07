Promos PS4 et PS5 : 10 packs de jeux incontournables (trilogies, remasters…)

Les offres PlayStation Store de cette semaine proposent plusieurs packs de jeux incontournables. Des compilations avec plusieurs remasters, des trilogies, des recueils avec plusieurs tomes d’une même saga, des oeuvres offline, mais avec le même personnage… Des packs pour tous les goûts et toutes les bourses allant de 4,99 euros à 53,99, passant des classiques de 1983 (Ducktales) aux hits récents à partir de 2021 (Resident Evil Village).

Nous pouvons penser à quelques meilleures façons de rattraper diverses franchises pendant ces chauds mois d’été. Vos remises et remises seront disponibles jusqu’au 21 juillet 2022 à 00h59 (heure locale française).

10 packs de jeux PS4 et PS5 en promotion

Voici les 10 packs de jeux PlayStation Store au meilleur prix :

BioShock : La Collection à 9,99 euros (80% de remise)

Borderlands Legendary Collection pour 19,99 euros (60% de réduction)

Collection Jak & Daxter à 19,99 euros (50% de réduction)

Crysis Remastered Trilogy pour 32,49 euros (35% de réduction)

Hitman Trilogy pour 39,99 euros (60% de réduction)

Bundle Resident Evil 7 et 8 Gold Edition pour 53,99 euros (40% de réduction)

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy pour 7,99 euros (80% de réduction)

La Disney Afternoon Collection à 4,99 euros (75% de remise)

Tomb Raider : Definitive Survivor Trilogy à 19,99 euros (60 % de remise)

Ultimate Sonic Pack (Sonic Mania, Sonic Forces et Team Sonic Racing) à 39,99 euros (50% de réduction)

Si vous ne jouez pas uniquement sur les plateformes Sony, nous vous rappelons que ces jours-ci, nous avons également passé en revue 10 offres Switch qui expirent dans quelques jours et les remises de la semaine sur Xbox One et Xbox Series X | S, avec des chefs-d’œuvre pour moins cher moins de 6 euros comme Mass Effect, The Witcher 3 ou XCOM 2.