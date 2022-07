TMNT Shredder’s Revenge se vend à 1 million d’exemplaires le premier mois

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge est l’expérience de retour ultime pour les fans de TMNT qui ont été élevés dans les années 90 à l’apogée de l’air du temps de la franchise. Il semble que les tortues des égouts qui aiment la pizza l’aient toujours, car TMNT: Shredder’s Revenge s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en un mois seulement.

Faire l’annonce sur TwitterDotemu, l’éditeur du jeu, a révélé cette étape importante en déclarant que « TMNT #ShreddersRevenge s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde [since its launch on the 16th of June] et nous ne saurions trop vous remercier pour votre soutien éternel.

Profitant de ce moment pour remercier tous ceux qui ont participé à sa création, l’éditeur a dit « Travailler sur TMNT a été le défi de toute une vie et tout est devenu possible grâce à @Nickelodeon et l’incroyable travail de @TributeGames! »

TMNT Shredder’s Revenge est un authentique beat’em up à défilement latéral qui rend hommage à l’héritage des tortues tout en y ajoutant. Espérons que le succès de Shredders Revenge relance le retour, la renaissance et la révolution des expériences de jeu classiques.

Une collection TMNT Cowabunga est en route, rassemblant et rassemblant les titres d’arcade et de console classiques des tortues en un seul paquet. Il sera intéressant de voir comment la collection Cowabunga se compare à Shredder’s Revenge, d’autant plus que ce dernier a été lancé le « day one » sur Xbox Game Pass.

