Les jeux PS Plus Premium/Extra de juillet officiellement annoncés

Après de nombreuses fuites, rumeurs et beaucoup d’attente, Sony a finalement lancé son service PlayStation Plus remanié, offrant une expérience de type Xbox Game Pass. Juillet marque le premier mois de nouveaux ajouts du service, et nous connaissons maintenant la liste complète des 20 jeux qui arriveront la semaine prochaine.

Faisant l’annonce sur le blog PlayStation, Adam Michel, directeur de l’acquisition de contenu et des opérations chez SIE, a déclaré: «Aujourd’hui, nous sommes heureux de révéler la gamme inaugurale du catalogue de jeux pour le tout nouveau PlayStation Plus, qui sera disponible pour jouer pour Extra et les membres Premium le 19 juillet. Il est titré par l’aventure féline très attendue Stray, qui fait ses débuts dans le catalogue.

Avec cela, la liste complète des jeux à venir sur PlayStation Plus Extra/Premium est la suivante :

Jeux PS4

Unité d’Assassin’s Creed | PS4

Assassin’s Creed IV Drapeau noir | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remasterisé | PS4

Cri de liberté d’Assassin’s Creed | PS4

Assassin’s Creed : La Collection Ezio | PS4

Remake de Final Fantasy VII | PS4

Saints Row IV : réélu | PS4

Saints Row Gat hors de l’enfer | PS4

L’ère glaciaire : l’aventure folle de Scrat | PS4

Jumanji le jeu vidéo | PS4

Paw Patrol sur un rouleau! | PS4

Héros ReadySet | PS4

Jeux PS5

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Les Vengeurs de Marvel | PS4, PS5

Spirit of the North : édition améliorée | PS5

égaré | PS4, PS5

Jeux classiques

Aucun héros autorisé ! (PSP)

Carnaval de minuit LocoRoco (PSP)

Bien qu’il ne soit pas directement comparable au Xbox Game Pass, car les jeux propriétaires ne sont pas lancés dès le « day one » sur le service de Sony, la liste des jeux tiers est en effet longue – et si ce niveau d’ajouts se poursuit au fil des mois, alors PS Plus Extra /Premium en vaudra plus que la peine. Nous devrons attendre et voir à quoi ressemble le deuxième mois.

