PlayStation Stars, c’est le nouveau système de récompense de Sony qui nous donnera de l’argent pour jouer

Sony vient de présenter PlayStation Stars, un nouveau système de récompense qui nous permettra de gagner de l’argent à dépenser dans le PlayStation Store pour le simple fait de jouer sur les consoles de l’entreprise (PS4 et PS5). Le service arrivera plus tard cette année et fonctionnera de la même manière que Microsoft Rewards sur Xbox One et Xbox Series X|S. En d’autres termes, il y aura des défis de toutes sortes, si nous les complétons, nous gagnerons des « points de fidélité » et ceux-ci pourront être échangés contre des fonds pour notre portefeuille numérique.

Il y aura des défis aussi faciles que « Monthly Check-In », qui nous donneront des points une fois par mois pour jouer n’importe quoi, mais il y en aura aussi beaucoup plus difficiles (et de grosses récompenses). Les exemples donnés par Sony incluent « gagner des tournois, obtenir des trophées spécifiques ou être le premier joueur de votre région à devenir platine sur un blockbuster ». Si nous sommes également membres du PlayStation Plus, nous gagnerons des points de fidélité à chaque achat dans le PlayStation Store, à la manière des points or du Nintendo eShop.

PlayStation Stars inaugure les « objets de collection numériques » de Sony

« Dans le cadre de PlayStation Stars, nous souhaitons également introduire un nouveau type de récompense appelé » objets de collection numériques « . Les objets de collection sont des images de plusieurs de nos jeux et franchises. Des œuvres d’art que les fans adoreront qui englobent nos personnages les plus emblématiques et bon nombre de nos formes de divertissement. Nous voulons qu’il y ait toujours un nouvel objet de collection à obtenir. C’est un concept original qui s’ajoute à l’histoire de l’innovation qui a toujours accompagné Sony.

et, nous savons à quoi cela ressemble, mais ce ne sont pas des NFT. Dans une précision au Washington Post, la société japonaise précise que les objets de collection numériques « sont des représentations 3D de jeux et de consoles du passé. Certains seront ultra-rares et difficiles à obtenir. Et bien qu’ils soient numériques et de collection, ils ne sont pas NFT (Tokens non fongibles) car ils ne peuvent être ni vendus ni échangés et n’utiliseront aucune forme de technologie blockchain. »

Les objets de collection numériques et le PlayStation Store arriveront dans les mois à venir. Sony a assuré qu’il faisait déjà « plusieurs tests » et prévoit qu’il atteindra le monde entier à grande échelle, comme cela s’est produit avec le nouveau PS Plus, qui a commencé à être disponible en Asie, puis au Japon, aux États-Unis et, pendant quelques semaines, également en Europe (et en France). En fait, les premiers ajouts PS Plus Premium viennent d’être annoncés. Nous resterons attentifs à l’actualité de cette curieuse proposition.

