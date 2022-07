La liste des emplois suggère que Bungie travaille sur un jeu Destiny compétitif

Bungie a rencontré un grand succès avec son Destiny IP, offrant un titre de service en direct avec un excellent gameplay à la première personne et des mises à jour de contenu cohérentes. Cela étant dit, le PvP de Destiny a toujours fait défaut, l’accent étant clairement mis sur les expériences coopératives du jeu. Cependant, selon une nouvelle offre d’emploi, Bungie pourrait travailler sur un nouveau titre compétitif de Destiny,

Tel que rapporté par TheGamePost, Bungie a récemment ajouté une offre d’emploi en ligne pour un artiste conceptuel senior, dont le rôle impliquera « [working] en étroite collaboration avec le directeur artistique et les responsables artistiques pour travailler sur un nouveau titre passionnant ! »

Bien que la liste s’assure de faire savoir que ce jeu est un nouveau titre et pas simplement une extension Destiny 2, nous savons que ce jeu se déroulera dans l’univers Destiny, car l’une des responsabilités énumérées est de « pousser continuellement l’esthétique de l’univers de Destiny.

Dans la section « agréable à avoir », Bungie demande à l’employé potentiel d’avoir « de l’expérience et de l’amour pour les jeux de compétition » – ce qui suggère que ce titre pourrait avoir une plus grande orientation concurrentielle par rapport à Destiny 2 (qui, comme mentionné, est clairement plus basé sur le PvE).

L’esport est un marché énorme avec un potentiel de croissance beaucoup plus important, en particulier dans le genre des jeux de tir à la première personne. Indépendamment de ce que ce titre finira par être, j’espère qu’il a été conçu indépendamment de l’influence de la société mère Sony – d’autant plus que le fabricant de consoles a beaucoup investi financièrement dans l’eSport.

