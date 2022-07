Sonic Frontiers ne comportera pas de Chao Garden et répond à plus de 100 autres questions

Avant la sortie de Sonic Frontiers plus tard cette année, Takashi Iizuka de Sonic Team s’est assis avec Game Informer pour répondre à 123 questions rapides. Grâce à cela, nous en savons maintenant beaucoup plus sur le titre à venir – y compris la révélation malheureuse que le jeu ne comportera pas de jeu secondaire Chao Garden.

Le formatage de la série de questions rapides de Game Informer s’est généralement penché davantage sur le côté humoristique des choses. Cela étant dit, Takashi Iizuka, le chef de Sonic Team, a tout de même proposé un certain nombre de pépites d’informations très intéressantes.

Selon Iizuka, la demande la plus courante que l’équipe reçoit des fans est l’inclusion d’un Chao Garden dans leurs jeux. Pour les non-initiés, Chao Gardens a été introduit pour la première fois dans Sonic Adventure 1, puis développé dans sa suite ; offrant une expérience d’élevage de créatures étonnamment profonde – qui pour certains était encore plus attrayante que le jeu principal.

Malheureusement, selon Iizuka, le Chao Garden n’est pas présent dans le prochain Sonic Frontiers. Cela étant dit, le mode de jeu pourrait faire un retour à un moment donné dans le futur, comme lorsqu’on lui a demandé « Aurons-nous un jour un autre jeu Sonic Adventure? » Iizuka a répondu par un simple « un jour » offrant de l’espoir aux fans de la sous-série ainsi qu’au Chao Garden.

Les dernières informations intéressantes incluent le fait qu’un titre Sonic de style Mario Maker ne se produira pas; Super Sonic sera accessible dans Sonic Frontiers ; le jeu à venir susmentionné sera le plus long de la franchise; et Sonic Team savent déjà quel sera le prochain jeu Sonic après Frontiers.

D’après tout ce que nous avons vu et entendu, il semble que Sonic Frontiers soit l’un des titres les plus importants de Blue Blur, et son succès – ou son échec – pourrait façonner la franchise à l’avenir. L’intégralité de l’interview est à retrouver ICI.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Que pensez-vous de Sonic Frontiers ? Êtes-vous excité pour cela? Quelle a été la révélation la plus intéressante de l’interview ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.