Nintendo acquiert un studio d’animation pour créer « Nintendo Pictures »

Nintendo a fait sa première acquisition majeure depuis un certain temps, et il est intéressant de noter qu’elle semble se concentrer sur l’expansion de la portée de Nintendo au-delà du marché des jeux. Nintendo a maintenant acquis Dynamo Pictures dans le but de créer « Nintendo Pictures ».

Nintendo souhaite étendre sa propriété intellectuelle au cinéma et à la télévision depuis un certain temps et a fait quelques tentatives au fil des ans avec des partenaires de l’industrie. Désormais, avec Dynamo Pictures, qui sera bientôt renommé « Nintendo Pictures », Nintendo pourra développer du contenu visuel en utilisant sa propre propriété intellectuelle entièrement en interne.

Bien que Nintendo Pictures ne soit pas un studio de développement de jeux, il pourrait aider à de futurs projets de jeux. Auparavant, Dynamo Pictures a aidé à créer des cinématiques visuelles pour des titres comme Persona 5 et Death Stranding.

Alors que Nintendo est resté à l’écart des films après l’adaptation de Super Mario Bros en 1993, ces dernières années ont vu des projets adjacents à Nintendo comme Détective Pikachu connaître le succès, ainsi que des séries animées comme Arcane et Castlevania. Nintendo travaille également actuellement sur son premier grand projet de film depuis des décennies, avec un nouveau film Super Mario en route, mettant en vedette Chris Pratt de la renommée des Gardiens de la Galaxie.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Cette acquisition se clôturera en octobre, donc l’année prochaine, nous pourrions commencer à avoir des nouvelles sur les nouveaux projets multimédias de Nintendo, au-delà du prochain film Super Mario.