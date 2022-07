Resident Evil 2 Remake dépasse les 10 millions de ventes, Monster Hunter Sunbreak dépasse les 3 millions

Au cours de sa semaine de lancement, l’excellente extension Monster Hunter Rise: Sunbreak a dépassé les 2 millions d’exemplaires à froid, Monster Hunter Rise dépassant également les 10 millions d’exemplaires vendus. Maintenant, Capcom a franchi deux étapes consécutives, avec Sunbreak dépassant les 3 millions de ventes et Resident Evil 2 Remake dépassant les 10 millions d’exemplaires vendus.

Sunbreak est une extension premium massive pour Rise. En plus de nouveaux rangs de quêtes, de lieux, de monstres et d’actions de chasse inédites, les joueurs peuvent profiter de nouveaux éléments d’histoire dans Rise ainsi que sur Nintendo Switch et PC.

Quant à Resident Evil 2, Capcom a créé l’un des meilleurs remakes que nous ayons jamais vus et cela s’est reflété dans des critiques élogieuses à la sortie. Depuis le lancement de janvier 2019, Resident Evil 2 Remake a expédié plus de 10 millions d’exemplaires sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Le jeu a connu une petite résurgence récemment, avec la sortie des versions PS5 et Xbox Series X/S le 14 juin.

Cette année, Capcom prévoit de sortir Resident Evil Re:Verse, un spin-off multijoueur dédié, ainsi qu’une nouvelle extension d’histoire pour la campagne Resident Evil Village. En 2023, nous aurons également Resident Evil 4 Remake.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Depuis Monster Hunter World et Resident Evil 7, Capcom est sur une larme, produisant coup après coup. Espérons que cette tendance se poursuivra dans les années à venir.