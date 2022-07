Que indique la scène post-crédits de Mme Marvel et que nous réserve son caméo surprenant

Avec la fin de Mme Marvel sur Disney+ -et une révélation qui aura un grand impact sur l’avenir du MCU avec l’anticipation du retour d’un certain groupe de personnages-, Marvel Studios nous a offert l’un de ses post habituels -des scènes de crédits qui anticipent les événements à venir et qui donnent tant à dire aux fans. Et si l’on parle de la scène post-générique de la série avec Kamala Khan, elle nous montre un caméo aussi surprenant qu’inattendu et qui donne lieu à un possible rapprochement avec l’un des prochains films UCM. Nous avertissons des spoilers du paragraphe suivant.

Mme Marvel et son lien avec The Marvels

Ainsi, dans cette scène, nous voyons Kamala dans sa chambre quand, tout à coup, son bracelet se met à briller de façon inattendue jusqu’à ce qu’il disparaisse et soudain, à la place, quelqu’un tire à travers la porte de son placard. Quelques instants plus tard, nous voyons apparaître Carol Danvers (Brie Larson), c’est-à-dire Captain Marvel, surprise de la façon dont elle est apparue dans la chambre de ce qui semble être une adolescente très fanatique d’elle-même.

Après avoir regardé ses propres poupées dans lesquelles il équipe apparemment une sorte d’artefact, il s’enfuit pour essayer de découvrir ce qui se passe. Qu’est-ce-que tout cela veut dire? Bien sûr, ce qui semble certain, c’est que cette scène est destinée à connecter Mme Marvel avec The Marvels, le prochain film mettant en vedette Captain Marvel, Monica Rambeau et Mme Marvel elle-même.

D’autre part, Carol Danvers semble équiper une Nega Banda, une puissante relique de l’Empire Kree issue des comics Captain Marvel des années 1960 et amplifiant les pouvoirs de celui qui l’équipe, en plus d’être liée à la Zone Négative, une dimension très lié aux 4 Fantastiques. Dans la série, tout indique que la Nega Banda de Carol Danvers est reliée au bracelet de Kamala Khan, qui aurait été échangé.

D’où vient Captain Marvel ? Où est passée Mme Marvel ? Y a-t-il une relation entre le bracelet de Kamala, le Nega Band de Carol et les bagues de Shang-Chi ? Rappelons que Captain Marvel est également apparu dans le post-générique du film Ten Rings. Nous avons hâte d’entendre toutes les réponses à The Marvels, prévu pour le 28 juillet 2023.