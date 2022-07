Konami ramène les jeux Metal Gear Solid retirés de la liste

Au cours de la dernière demi-décennie environ, Konami s’est éloigné de l’industrie des jeux vidéo, se concentrant plutôt sur d’autres activités (c’est-à-dire les machines à sous pachinko). Cela étant dit, l’éditeur replonge lentement mais sûrement ses orteils sur le marché – la dernière décision les voyant ramener d’anciens jeux Metal Gear Solid retirés de la liste.

Metal Gear Solid est l’une des franchises les plus prolifiques de Konami et pourtant, il est actuellement impossible d’acheter la majorité des titres de manière légale, car ils ont été supprimés des conférences numériques par Konami.

Heureusement, dans le cadre du 35e anniversaire de la franchise Metal Gear, Konami a confirmé son intention de remettre en vente les anciens titres MGS, annonçant sur Twitter que (tel que traduit par Google):

« La série ‘METAL GEAR’, lancée le 13 juillet 1987, fête aujourd’hui son 35e anniversaire. Les préparatifs sont en cours pour reprendre les ventes des titres qui ont été temporairement suspendus.

Aucun autre détail n’a été fourni, mais pour de nombreux fans de la franchise, la nouvelle de sa renaissance est plus que suffisante pour s’exciter.

Il sera intéressant de voir comment Konami s’y prend, car tous les titres MGS à part The Phantom Pain ont été développés et publiés sur du matériel de 7e génération ou plus ancien, c’est-à-dire PS3 et inférieur. Espérons que Konami s’efforce de faire évoluer ces titres vers des systèmes plus récents, nous permettant enfin de jouer à MGS4 sur autre chose que la PS3.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Que pensez-vous de cette annonce ? Pensez-vous qu’ils vont remasteriser les jeux ? Voudriez-vous voir un nouveau jeu MGS sans Kojima attaché ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.