House of the Dragon brille dans ces nouvelles images du prequel de Game of Thrones

Le dragon est sur le point de se réveiller, l’odeur de la guerre émane de la salle du trône de fer, où le roi Viserys règne dans un repaire de serpents. House of the Dragon est le premier spin-off de la saga fantastique de HBO. En l’absence d’un peu plus d’un mois pour sa première, Entertainment Weekly a publié une interview accompagnée d’une vaste galerie d’images, dont vous pouvez profiter juste en dessous de ces lignes.

L’un des personnages principaux de cette préquelle est la princesse Rhaenyra Targaryen qui, selon l’actrice qui l’interprète, Emma D’Arcy, se comporte comme si elle était l’un des héritiers mâles du trône de fer. En fait, elle est « obsédée par la masculinité » et l’assimile au concept de liberté, a-t-elle assuré dans une interview à EW. « C’est une personne qui se sent étrange à cause de la façon dont elle est interprétée par le monde. » Selon ses mots, c’est comme si elle était un double et qu’il y avait une Rhaenyra qui est née homme, « qui a accès à toutes les choses auxquelles elle aspire et pense être les siennes ».

Une destination à décider

Rhaenyra Targaryen ressent un lien spécial avec son oncle Daemon, le frère du roi Viserys. Dans un sens, leurs histoires ont des parallèles, « mais les règles [que rigen] ils sont complètement différents » pour eux. Qui succèdera au monarque actuel ? Cela reste à voir. La pièce a été lancée en l’air, mais personne ne sait si elle tombera pile ou face lorsqu’elle atterrira. Malgré le fait que son statut de femme lui ferme des portes, la princesse s’appuiera également sur des alliés importants pour atteindre ses objectifs ambitieux.

House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max à partir du 22 août. Dans cet article, vous pouvez lire les descriptions de tous les personnages principaux de la série. C’est le premier projet dérivé à voir le jour, mais il y en a déjà d’autres en préparation, comme la suite avec Jon Snow.

Source | Divertissement hebdomadaire