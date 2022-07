Bayonetta reviendra sur Nintendo Switch en format physique, quand sortira-t-il ?

Cherry, la sorcière la plus puissante du jeu vidéo, sortira ses enchantements sur Nintendo Switch dans quelques mois seulement. Nintendo et PlatinumGames ont annoncé que Bayonetta 3 sortira le 28 octobre, mais ce ne sera pas le seul. La société japonaise s’est souvenue du titre original et a révélé que la première Bayonetta fera enfin ses débuts au format physique sur la machine de Kyoto.

Ce que l’on sait, c’est que la date de sortie de cette réédition a été fixée au 30 septembre. Pour le moment, rien n’a été dit sur le type d’édition, mais Nintendo nous convoque à une date ultérieure pour confirmer chacun des détails. Rappelons que le jeu vidéo est déjà jouable sur Switch à partir de 2021 grâce au pack Bayonetta 2 + Bayonetta. L’édition en boîte était livrée avec la carte de la deuxième livraison, mais la première était exclusivement numérique. Vous pouvez voir la couverture ci-dessous :

La préparation parfaite pour Bayonetta 3

Il reste peu de temps à Bayonetta 3 pour dérouler son action débridée sur Nintendo Switch, un bon moment pour revenir sur les précédents ou les essayer une première fois si vous ne l’avez pas encore fait. Dans le troisième volet, la sorcière d’Umbra devra forger des alliances afin de détruire les homoncules qui menacent de détruire le monde. Tokyo, les montagnes de Chine… de nombreux endroits où les joueurs interagiront avec plusieurs Bayonettas, qui feront également partie de l’alliance.

Il y aura un deuxième personnage jouable, la sorcière Viola. « Il va dévaster les homoncules grâce à son épée » et avec l’aide du démon félin Cheshire.

Bayonetta 3 recevra également l’édition spéciale Masks of the Trinity, qui comprendra un livre en couleur de 200 pages et une série de couvertures de chacun des jeux, qui constituent une illustration unique et corallienne.

