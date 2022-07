Embracer Group veut acheter tous les jeux vidéo de l’histoire pour créer l’archive définitive

Embracer Group ne semble pas avoir de limites. Et c’est qu’après l’acquisition remarquée des studios Crystal Dynamics et Eidos Montréal, la multinationale se lance depuis quelques mois dans une nouvelle et ambitieuse aventure dans le domaine de la préservation des jeux vidéo. À tel point que Embracer Games Archive veut acheter tous les jeux vidéo de l’histoire pour les stocker en tant qu’archives historiques afin de « préserver et rendre hommage à la culture des jeux vidéo ».

La plus grande archive de jeux vidéo au monde

Ainsi, l’entreprise suédoise a jusqu’à présent réussi à collecter quelque 50 000 jeux vidéo sur toutes les plateformes commerciales depuis le début de l’industrie et est déjà en passe d’être classée lors de son transfert vers un immense caveau souterrain situé dans la ville de Karlstad, en Suède. « Nous voulons avoir une copie de chaque jeu vidéo physique qui a été créé », explique son manager, David Boström.

« Imaginez un endroit où tous les jeux vidéo, consoles et accessoires physiques sont rassemblés. Et pensez à tout ce que cela pourrait signifier pour la culture et la recherche du jeu vidéo », poursuit Boström. Bien sûr, un rêve devenu réalité pour tout collectionneur ou amateur de l’industrie du jeu vidéo.

De plus, ils espèrent pouvoir exposer la collection dans d’autres lieux, afin de créer des communautés et de collaborer avec des musées et institutions intéressés par la préservation de l’environnement, ainsi que de faciliter l’accès aux journalistes et chercheurs. Bien que ce projet ne soit pas récent, puisque l’actuel conseiller rétro du Groupe Embracer, Thomas Sunhede, était un collectionneur rétro qui souhaitait dédier son activité professionnelle à son plus grand hobby. Et bien sûr, il a réussi.

Entre 2022 et 2023, ils espèrent pouvoir déplacer toute la collection vers son nouvel emplacement pour continuer à l’étendre, ainsi que tester tous les jeux sur leurs systèmes pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Ils ont du travail devant eux.

Source | Vice