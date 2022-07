Lost Odyssey est en vente sur Xbox; raisons pour lesquelles vous devriez jouer à un bon JRPG

Les ventes Xbox arrivent chaque semaine pour nous offrir une opportunité unique d’ajouter ces jeux que nous avons tous en attente à notre bibliothèque. Encore une fois, les titres que vous pouvez obtenir se comptent par dizaines, ce n’est donc jamais une mauvaise idée de se concentrer sur certains pour lesquels ce n’est jamais un mauvais moment pour réclamer. Et notre choix pour aujourd’hui est Lost Odyssey, l’un des meilleurs JRPG que nous ayons jamais vus sur une console Microsoft. Nous vous expliquons les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous en passer.

Lost Odyssey, le Xbox Final Fantasy

Depuis qu’il a atterri exclusivement sur Xbox 360 en 2007 – ici, nous avons dû attendre l’année suivante – il a été difficile de déterminer si les utilisateurs qui l’appelaient « Final Fantasy X » plaisantaient ou non. Après tout, nous parlons d’un JRPG développé par Mistwalker avec Hironobu Sakaguchi, le père de la légendaire saga Square Enix, comme principal partisan. Et devant la musique, Nobuo Uematsu, presque rien. Une grande partie de la communauté l’a toujours considérée comme l’évolution naturelle après la PSX Final Fantasy.

Son histoire, située dans un monde en plein développement technologique et avec l’immortalité de l’être humain comme pierre angulaire, n’a laissé personne indifférent. Un élément qui joue un rôle fondamental dans le système de combat, basé sur des virages classiques ; Les personnages immortels ressuscitent 3 tours après être tombés, laissant les mortels rester en vie entre-temps.

Il ne manque pas non plus de grandes villes à explorer, remplies de décors intérieurs, de secrets et d’histoires parallèles à découvrir. Lost Odyssey propose entre 60 et 80 heures de jeu, sous réserve du nombre d’extras, de donjons et de boss optionnels qui nous attendent dans son monde. Le jeu est rétrocompatible avec Xbox One et Xbox Series X | S, il a des améliorations de performances et les textes sont en espagnol.

Nous vous rappelons que pour profiter de l’offre, comme beaucoup d’autres, vous devez être membre du Xbox Live Gold ou du Xbox Game Pass Ultimate.

