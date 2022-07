Lolito explose contre les explications d’Ibai : "Il y a quelque chose que je n’aimais pas un poil"

La gueule de bois de la soirée de l’an 2 continue de faire des ravages sur certaines des personnes impliquées. Il y a quelques jours, Lolito révélait sur son stream qu’elle n’avait rien facturé pour l’événement même si elle avait « dépensé 20 000 euros entre hôtels, maison louée, nourriture, matériel, tout ». Lolito a assuré que bon, rien n’allait non plus, mais elle semblait un peu chaude face à la situation. « Se battre le soir 3? Ils devraient me payer beaucoup », a-t-il même déclaré dans des déclarations controversées.

Ibai n’a pas tardé à réagir et a expliqué qu’il y avait eu une panne de communication entre l’organisation et le streamer. Apparemment, Lolito avait été le seul des participants à ne pas avoir découvert que la monétisation de l’événement se faisait par les sponsors que chacun recherchait. « Lolito n’a pas été prévenu ou n’a rien su », a commenté Ibai, qui a rapidement proposé de compenser financièrement Lolito pour mettre fin au problème, mais s’est heurté au refus de son partenaire. « Je ne me suis pas battu pour l’argent », répondit alors Lolito.

Maintenant, juste un jour plus tard, Lolito a de nouveau explosé dans son streaming. « Ce n’est pas de la salsa parce que moi et Ibai… eh bien, ce n’est pas que je m’entends très bien, nous ne sommes pas des amis proches ou quoi que ce soit, mais je m’entends bien », commence le boxeur sporadique. « Mais il y a quelque chose que je n’ai pas un peu aimé de la part d’Ibai. Dans ses explications, il a commencé par dire qu’il paniquait, qu’il ne comprenait pas comment ces choses n’étaient pas discutées en privé et que tout le monde ferait ce qui était le mieux pour eux. Honnêtement, pour moi, cela a ressemblé à une pullita disant que je l’ai fait pour chercher de la salsa ou quelque chose ».

« Je vais être tout le mois prochain sans faire de direct et ça fait un an que c’est comme si j’étais à la retraite. La répercussion me transpire. Donc ça répond à sa pullita. C’est vrai et il a raison que j’aurais dû lui a dit en privé, mais je pense qu’il est temps de parler de Twitch. Dernièrement, cela ressemble au monde de Disney, il semble que tout va bien. C’est normal de dire que j’ai vu une faille dans cette organisation et que je n’ai pas aimé ça, déjà ça ».

Malgré ses déclarations sur l’argent, Lolito insiste sur le fait qu’il ne veut plus ou n’acceptera plus rien. « Maintenant, il semble qu’ils vont payer tous ceux qui se sont battus. Je leur ai dit de donner ce montant à Sandor (Sandor Martin, son entraîneur et entraîneur de nombreux participants de la Soirée) comme don pour améliorer le gymnase Et Si tu vas payer tout le monde maintenant, ça me semble être un putain de putain de putain, mais je ne veux plus de cet argent.

« Je suis une personne très fière. Cela peut être bon ou mauvais. À ce stade de la vie, je ne pense pas que cela va changer. Je ne vais plus en parler, ça craint. Il n’y a rien de plus C’est très simple « . Je ne me suis pas plaint de ne pas avoir reçu. Ils m’ont demandé de l’argent et j’ai dit que je n’avais pas reçu, sans plus tarder. Je me suis plaint d’un échec de l’organisation. Avec Ibai, je suis une putain de mère, point final », raconte Lolito, qui donne en réglant la question.

Bien sûr, les chances de voir le match revanche Luzu contre Lolito à La Soiree del Año 3 semblent de plus en plus minces.

Source | Le ruisseau de Lolito (via Bubelia)