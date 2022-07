Rocket League reçoit l’Aston Martin de 007 pour une durée limitée ; date et prix

Rocket League est l’un des jeux les plus populaires du moment, il compte des millions de joueurs et est aujourd’hui entièrement gratuit, au-delà des paiements au sein de l’application que nous avons vus dans de nombreux DLC, comme ce fut le cas avec le pack Formula 1 officiel. Et cette fois, une autre arrive : rien de plus et rien de moins que l’Aston Martin DBS de James Bond.

Combien coûte le DLC 007 et quand pouvez-vous l’obtenir ?

Le forfait sera disponible entre le 13 juillet à 18h00 (heure de la France), et vous devrez vous le procurer avant le mercredi 19 juillet. Ci-dessous nous vous proposons le nouveau contenu qu’il apporte avec lui, pour un coût de 1 100 crédits soit 8,20 euros.

Aston Martin DBS

Véritable son de moteur de voiture

vraies roues de voiture

décalque de thème

image de joueur

Un hymne du joueur (la chanson que tous les utilisateurs écoutent lorsque l’un d’eux marque un but) sera également disponible, disponible pour 300 crédits.

007 Jeux et films à venir

James Bond, l’agent secret le plus célèbre de l’histoire du cinéma, a tout son temps, même s’il faudra patienter pour profiter de ses prochaines missions. Le prochain film 007 ne commencera pas à tourner avant 2024, au mieux. Sans aller plus loin, on ne connaît même pas le nom de l’acteur qui incarnera Bond, puisque le producteur essaye encore de décider « où » il veut emmener le personnage, comme l’a récemment commenté Barbara Broccoli.

Du côté des jeux vidéo, le seul projet annoncé est Project 007 (nom provisoire), un titre dont on ne connaît guère de détails, au-delà du fait que le studio responsable du développement est IO Interactive (Hitman). Sans statut officiel, mais avec un mouvement aussi révélateur que le bilan de ses réalisations sur les serveurs Microsoft, il y a GoldEneye 007 Remaster, l’hypothétique nouvelle version du classique de la Nintendo 64, dont aucune des parties concernées ne s’est prononcée pour le moment.

