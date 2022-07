PS Plus Extra et Premium confirme ses nouveaux jeux pour juillet : Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers…

PS Plus Extra et Premium sont les nouveaux modèles d’abonnement dérivés du service de base, désormais appelé Essential. La première de ces adhésions a eu lieu le mois dernier en France, et maintenant les premiers jeux à ajouter au catalogue le 19 juillet ont été annoncés. Un total de 14, dont Final Fantasy VII Remake Integrade, Marvel’s Avengers et plusieurs épisodes de la saga Assassin’s Creed. Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète.

Thor dans Marvel’s Avengers

Tous les jeux à venir sur PS Plus Extra et Premium en juillet

Les titres suivants pourront être téléchargés mercredi prochain, le 19 juillet, jour du lancement de Stray, dont l’inclusion dans le service a déjà été confirmée.

Stray – PS5 et PS4

Marvel’s Avengers – PS5 et PS4

Remake de Final Fantasy VII intégré – PS5 et PS4

Assassin’s Creed Unity – PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag – PS4

Assassin’s Creed Rogue remasterisé – PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry – PS4

Assassin’s Creed : La Collection Ezio – PS4

Saints Row IV : Réélu – PS4

Saints Row Cat sort de l’enfer – PS4

Spirit of the North : édition améliorée – PS5

L’âge de glace : l’aventure folle de Scrat – PS4

Jumanji le jeu vidéo |– PS4

Paw Patrol sur un rouleau! – PS4

Héros prêts à l’emploi – PS4

Aucun héros autorisé ! -PSP

Carnaval de minuit LocoRoco – PSP

Nouveau PS Plus, quels sont les abonnements et comment ça marche ?

Les 3 abonnements disponibles offrent des avantages différents et vont de 8,99 euros par mois pour l’abonnement Essentials, à 16,99 euros pour Premium, le plus élevé. Selon le modèle choisi, vous pourrez profiter d’un catalogue avec des centaines de jeux dont vous pourrez profiter en téléchargement ou en streaming, notamment des classiques PSX, PS2, PSP et PS3. Dans ce lien, vous avez toutes les informations avec les prix, les comparaisons et bien plus encore.

Source | Playstation