Tom Clancy’s The Division Resurgence pour mobile explique ses mécanismes dans un gameplay

Il y a quelques jours à peine, Ubisoft a annoncé le développement de Tom Clancy’s The Division Resurgence, un nouveau titre gratuit pour les appareils mobiles iOS et Android. Bien que sa date de sortie n’ait pas encore été confirmée, les joueurs auront la possibilité de participer aux différents tests qui seront effectués. Désormais, les Français ont partagé un gameplay, dans lequel on peut apprécier ses principales caractéristiques. Vous pouvez le voir sur ces lignes.

James Berry, d’Ubisoft, s’est chargé d’expliquer le fonctionnement du titre. Il s’agit d’une version alpha, il reste donc des éléments à peaufiner. « Dans The Division Resurgence, nous avons recréé le gameplay du titre original, avec une histoire et une gamme de missions complètement nouvelles », a-t-il déclaré. Au début du gameplay, le personnage se trouve dans la base d’opérations, où il rejoint un autre joueur avant de commencer la mission.

Ensuite, nous jetons un premier regard sur la recréation de New York faite pour le jeu vidéo. « Le titre propose un monde ouvert et la ville est immense, nous allons donc utiliser la mini-carte pour savoir quel est notre objectif et localiser l’emplacement. » Comme dans d’autres produits Ubisoft, la prochaine chose est de suivre l’itinéraire établi vers l’objectif (ou de s’écarter du cap pour explorer).

Combat, spécialisations et interface

Berry a arrêté son personnage pour faire face à certains ennemis. « Dans cette mission, mon partenaire a la spécialisation Vanguard, ce qui lui permet de repérer des cibles. » Son protagoniste, quant à lui, est un expert en démolition, il peut donc utiliser toutes sortes d’engins explosifs. « Les spécialisations ou les classes optimisent la stratégie de jeu et offrent toutes sortes de compétences et d’arbres de compétences. »

L’interface, bien sûr, a été repensée en tenant compte des particularités de la plateforme sur laquelle elle opère. L’idée est d’utiliser tous les éléments du système de manière rapide et intuitive.

Tom Clancy’s The Division Resurgence ne manque pas de personnalisation ni de capacité à fabriquer des armes et d’autres équipements. De plus, les joueurs pourront accéder à un large arsenal d’armes. Chez Netcost nous avons publié un premier aperçu, que vous pouvez découvrir dans cette news.

Source | Ubisoft