Le DLC de Cuphead se vend à 1 million d’exemplaires en moins de deux semaines

Le DLC Delicious Last Course de Cuphead a mis de nombreuses années à se préparer, et il a été annoncé en 2018. Initialement prévu pour une sortie en 2019, le Delicious Last Course a fini par prendre beaucoup plus de temps que prévu, ne se lançant qu’à la fin de juin 2022. Heureusement, ce long développement semble en avoir valu la peine puisque le DLC s’est déjà vendu à plus d’1 million d’exemplaires en moins de deux semaines.

Faire l’annonce sur Twitter, Studio MDHR a révélé que « #CupheadDLC est devenu platine, vendant 1 million d’exemplaires !! » ajoutant que « En guise de petit signe de nos immenses remerciements, nous offrons une console Nintendo Switch, Xbox Series X et PS5 [the details of which can be found HERE].”

À titre de comparaison, le jeu de base de Cuphead a réussi à vendre 1 million d’exemplaires en deux semaines, ce qui indique que les ventes du DLC sont actuellement légèrement supérieures au jeu de base. Cela étant dit, au total depuis sa sortie initiale en 2017, Cuphead s’est vendu à plus de 6 millions d’exemplaires.

Étant donné que le DLC nécessite le jeu de base, le Delicious Last Course ne se vendra jamais plus que l’OG Cuphead, mais son taux d’adoption est néanmoins très impressionnant, d’autant plus qu’il s’agit d’un titre indépendant auto-publié.

Bien sûr, Cuphead IP n’a cessé de se renforcer, avec le lancement de l’émission Netflix plus tôt cette année avec un grand succès avec une deuxième saison confirmée en cours de développement.

Indépendamment de ces facteurs externes, Cuphead The Delicious Last Course est une autre plume dans la casquette de Studio MDHR. Il sera assez intéressant de voir sur quoi l’équipe travaille ensuite – surtout après avoir consacré plus d’une décennie à Cuphead et à son DLC.

