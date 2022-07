Bayonetta 3 va censurer sa nudité avec le "mode petit ange naïf"

Cinq ans après son annonce, Bayonetta 3 a enfin une date de sortie et s’est confirmé comme l’une des grandes bombes de la dernière ligne droite de 2022. Platinum Games n’a plus rien à cacher et a voulu mettre toute la viande sur le gril, toutes cartes sur table, partageant une multitude de détails sur le jeu. Parmi eux, un lié à la nudité et à la censure, le « mode petit ange naïf ».

Destiné « à permettre de jouer dans le salon sans créer d’ambiance gênante », ce filtre empêche Bayonetta de se dénuder lors de ses transformations et ajoute quelques vêtements aux ennemis ronds pour qu’ils n’aient pas froid. C’est une option qui a été bien accueillie sur les réseaux, où beaucoup la définissent comme le mode « J’ai un visiteur à la maison » et souhaitent même qu’il y ait quelque chose de similaire dans des jeux comme Xenoblade Chronicles 2. Une autre provocation amusante du toujours radical Cherry. « Soyez assurés que nous l’enlevons », plaisantent-ils de Platinum.

Bayonetta 3 veut dépasser toutes les attentes

Dans un autre ordre d’idées, la nouvelle bande-annonce du jeu a également servi à montrer un barrage de nouveautés, comme la frappante Viola, un nouveau personnage jouable dans Bayonetta 3. Une apprentie sorcière qui charge les ennemis avec son épée et avec l’aide de son infatigable félin, un démon surnommé Cheshire. Además de Viola, esta nueva aventura nos llevará por diversos parajes de Asia (las calles de Tokio, las montañas de China…) conociendo a « muchas más Bayonettas » con las que tendremos que establecer alianzas para aprender nuevos poderes y salir victoriosas de notre entreprise.

Tout au long de l’histoire, la sorcière la plus cool et la plus méchante de toutes rencontrera des visages familiers et un nouvel ennemi : les homoncules, une création de l’homme qui détruit tout sur son passage et pour la défaite de laquelle nous devons utiliser des armes nouvelles et étonnantes, comme une capacité puissante connu sous le nom de masque démoniaque. Hideki Kamiya, son créateur, veut dépasser toutes nos espérances et est tellement convaincu qu’il va y parvenir qu’il pense même à Bayonetta 4. « S’il y a intérêt il n’y a aucune raison d’arrêter la saga », a-t-il déclaré. L’auteur a promis d’importantes nouveautés jouables pour cet opus et nous recommande vivement de jouer aux deux premiers avant toute autre chose.

Bayonetta 3 arrivera accompagné d’une édition collector spectaculaire et pour fêter sa sortie, une nouvelle version du premier jeu de la saga sera également vendue physiquement pour Nintendo Switch (actuellement uniquement disponible dans le pack Bayonetta 1+2).