Ubisoft commencerait bientôt les tests de jeu Beyond Good and Evil 2

Lorsqu’Ubisoft a révélé Beyond Good and Evil 2 en 2017, l’éditeur a également annoncé un programme d’initiés, promettant des tests de jeu à l’avenir. Nous avons eu très peu de mises à jour de développement sur le jeu depuis lors, mais selon des rapports récents, le jeu entrera enfin bientôt en test.

Selon le journaliste de l’industrie, Tom Henderson (via ordinateur), qui a déjà rendu compte de nombreux projets Ubisoft, Beyond Good and Evil 2 commencera les tests de jeu le mois prochain et sera « plus étendu » que les tests récents pour des jeux comme XDefiant et The Division Heartland .

Beyond Good and Evil 2 était en développement depuis plusieurs années avant le départ du directeur du jeu en 2020. Le jeu a vraisemblablement subi un redémarrage après cela et maintenant, si ce rapport est exact, Ubisoft cherche à faire avancer le projet jusqu’à sa sortie.

Tout comme Skull and Bones, Beyond Good and Evil 2 est un jeu qui nécessitera une nouvelle révélation d’Ubisoft lorsqu’il finira par refaire surface. Nous avons vu des images prototypes du jeu en 2017, mais maintenant, cinq ans plus tard, la vision du jeu a probablement considérablement changé.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Pendant un certain temps, il semblait que Beyond Good and Evil 2 pourrait être annulé, il est donc bon d’entendre enfin de nouvelles mises à jour. Espérons que certaines nouvelles officielles sur le jeu ne seront pas trop loin derrière.