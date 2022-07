Nordisk Games acquiert le studio Until Dawn Supermassive Games

Les années 2020 semblent être la décennie des acquisitions – du moins jusqu’à présent – ​​avec des éditeurs, des sociétés holding et des fabricants de consoles participant tous à cette dernière vague d’acquisitions. Rejoindre la mêlée est Nordisk Games, un investisseur en capital qui, après avoir acheté une participation minoritaire dans Supermassive Games, a maintenant annoncé qu’il acquiert entièrement le studio.

Faisant l’annonce par communiqué de presse, Supermassive Games a révélé que « Nordisk Games, basé à Copenhague, a entièrement acquis Supermassive Games, le développeur de jeux britannique indépendant lauréat d’un BAFTA, mieux connu pour les jeux narratifs acclamés par la critique Until Dawn, The Dark Pictures Anthology et le récent a publié The Quarry. L’acquisition fait suite à la prise par Nordisk Games d’une participation de 30,7 % dans le studio en mars 2021. »

Pete Samuels, le PDG de Supermassive Games, a discuté de cette récente décision en déclarant: «Ayant eu une expérience aussi positive au cours de la dernière année [with Nordisk Games] ce n’était pas une décision difficile lorsque Nordisk Games a voulu explorer l’augmentation de son investissement. Nous avons une stratégie de croissance passionnante et ambitieuse pour Supermassive Games et la propriété de Nordisk Games ne fait que renforcer cela. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de savoir où la sécurité offerte par ce partenariat et l’accès continu à l’expertise de Nordisk Games nous mèneront ensuite.

Pour chaque studio acquis, un autre développeur indépendant est fondé, et donc s’il est peu probable que l’industrie se retrouve dans un point de consolidation totale, la chaîne constante et cohérente d’acquisitions à travers l’industrie donne une pause. Espérons que Nordisk Games accorde à Supermassive autant de temps et de liberté créative qu’il en a besoin. Le communiqué de presse complet est disponible ICI.

