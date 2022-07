Lollipop Chainsaw précise les changements du remake : histoire, chansons, censure…

Il y a quelques semaines, lorsque le remake de Lollipop Chainsaw a été annoncé, la nouvelle était accompagnée de quelques déclarations de son développeur, Dragami Games, dans lesquelles il était annoncé que le jeu apporterait « plusieurs changements » dans cette nouvelle version. Alarmés, de nombreux fans de l’original ont demandé au studio des explications pour savoir ce qu’ils veulent dire précisément et ce que l’on peut attendre du remake. Une attaque d’hystérie collective et d’hypocondrie qui, dans d’autres cas, n’attire généralement pas trop l’attention, mais à cette occasion a conduit Dragami à publier une déclaration :

« De nombreux fans nous ont demandé ce qui a été annoncé et nous voulons prendre un peu de temps pour partager nos réflexions et nos intentions avec ce projet », commence à dire la note publiée sur les réseaux sociaux. « Notre objectif principal est que quiconque veut jouer à Lollipop Chainsaw puisse le faire facilement (le jeu est très difficile à trouver de nos jours sur les plateformes numériques). Notre objectif est que nous ne voulons pas créer une nouvelle Lollipop Chainsaw. »

« L’idéal serait une remasterisation de l’original dans laquelle on joue le moins possible, mais ce n’est pas possible. Les 16 chansons originales de la bande originale, par exemple, ont des licences que nous n’avons pas pu renouveler et réintégrer. même en sachant qu’ils faisaient partie de l’âme du jeu. Des choses comme ça devront être changées et c’est pourquoi nous visons un remake le plus proche possible d’un remaster « , précise le communiqué.

Pas de changement de style ni de censure

« Il y a eu des spéculations sur le fait que nous pourrions changer l’histoire, mais l’histoire de Lollipop Chainsaw est l’une des choses que les fans du jeu original aiment le plus et l’équipe de développement ressent la même chose. Par conséquent, ce remake ne changera pas l’histoire Nous n’avons pas non plus l’intention de changer l’esthétique du jeu. Nous avons mentionné qu’il aurait un look « plus réaliste », mais nous voulions dire que nous utiliserons la puissance des nouvelles consoles. Cela n’affectera pas le design de Juliet et là Cela ne sert à rien d’en douter. Nous avons imaginé ce design il y a dix ans après de nombreux essais et erreurs, nous y sommes donc attachés et nous l’adorons.

« En ce qui concerne la censure, nous n’avons pas parlé avec des distributeurs ou des plateformes et nous ne pouvons rien avancer, il faudra négocier, mais nous voulons que ce remake de Lollipop Chainsaw soit le plus similaire possible à la version originale », conclut la note de Yoshimi Yasuda. . , le producteur de Dragami Games.

Le jeu n’a pas encore de plateformes confirmées, mais il a une date de sortie : 2023. Et bien que les créateurs originaux de Lollipop Chainsaw (Suda 51 et James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad) ne participeront pas à cette Plus de 30 personnes ayant travaillé à son développement dans le cadre de Grasshopper Manufacture y participeront. Yasuda lui-même en était le producteur exécutif et une grande partie de Dragami Games est séparée de son distributeur, Kadokawa Games.

Espérons que Juliette puisse revenir plus gore, sexy et brutale que jamais avec son épopée en tant que chasseuse de zombies, décrite dans l’analyse de Netcost comme « une proposition farouchement originale qui mélange l’humour macabre avec la violence ouverte pour atteindre un ton de série B totalement intentionnel. Un jeu, en somme, qui respire la personnalité des quatre côtés. »